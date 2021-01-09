鬼滅又贏！日本Oricon書店銷售榜出爐　《鬼滅》獨霸頭22位創紀錄

【《鬼滅之刃》／吾峠呼世晴】日本大熱漫畫《鬼滅之刃》風靡全球，早前劇場版電影《鬼滅之刃 無限列車篇》勁收逾317億日圓（約23.68億港元），榮登日本史上票房冠軍。除了電影大賣，漫畫銷情驚人，Oricon早前公佈的日本書籍暢銷榜中，《鬼滅》獨佔頭22位，十分誇張！

《鬼滅之刃》共有23集，漫畫總銷量逾9000萬本。（01製圖／《鬼滅之刃》漫畫封面）

《鬼滅之刃》在日本掀起熱潮，所有產品都大賣。（《鬼滅之刃 無限列車篇》宣傳海報）

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日本網站Oricon發表2020年度的暢銷書籍排行榜，《鬼滅之刃》就在漫畫榜包辦榜頭22位，而第18集單行本則登上冠軍寶座，一共賣出439萬本，可謂氣勢迫人！《鬼滅之刃》全部共23集，為何是只有22集漫畫單行本上榜？原來排行榜只紀錄銷售數據至去11月終，而最終回23集是12月才開售，所以未能打入榜單。

《鬼滅之刃》以22本單行本全數佔1至22名之姿稱霸了日本Oricon書店銷售排行榜。（《王様のブランチ》電視節目截圖）

其實Oricon在今年5月也曾發表過2020上半年的漫畫銷量排行榜，當時《鬼滅之刃》已稱霸第1至19名，而今次全系列漫畫總銷量更突破9000萬本，當中已出版的22集全部都順利登榜，換言之，《鬼滅之刃》前無古人地以全勝之姿制霸了Oricon的暢銷書籍排行榜單，締造Oricon的歷史新紀錄。

除了漫畫以外，《鬼滅之刃》衍生的小說亦佔據了小說類的首2位。（Oricon官網截圖）

《鬼滅之刃》不只佔滿了漫畫榜，在2020年度的一般書籍榜中，《鬼滅之刃》的2部輕小說分別以92萬和91萬登上冠亞軍，7月出版的第3集小說則以60萬排第5位，總銷量超過264萬部。

而此榜單的萬年王者《海賊王》亦因此終告失守，第95至97集單行本只能跟隨《鬼滅之刃》步伐排上第23至25名，分別賣出205萬至180萬部。而排第23名的《航海王》95集賣出200多萬，與第22名的《鬼滅之刃》21集仍有60多萬的差距，由此可見《鬼滅之刃》的銷售力何其強大。

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