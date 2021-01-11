yuu積分騙案｜19歲女慘被呃290萬分　網民錯重點：點儲到咁多分？

牛奶公司集團早前推出專屬獎賞計劃「yuu」，讓顧客於旗下店舖「買嘢儲分」，換領不同的優惠。有騙徒卻看中機會行騙，有傳媒更報道指1名19歲少女被騙去高達290萬積分，損失約1.8萬元。案件引起網民討論，紛紛好奇事主是如何儲下如此高額積分。

「yuu」是牛奶公司推出專屬獎賞計劃，早前有市民就因交易積分誤墮騙案。（yuu Rewards Club fb圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

今日（11日）有傳媒報道，指1名19歲少女於拍賣網站轉售yuu積分時誤墮騙局，扮作買家的騙徒提出以6000元購買100萬分，即每2000分12元，並要求以轉數快付款。騙徒其後傳送虛假轉帳交易確定截圖予少女，再多次催促她轉帳積分，未料她轉帳積分後才發現轉帳紀錄疑屬偽造，而騙徒得手後亦即將其訊息封鎖。

案件引起網民討論，不少人均對少女能儲下高額積分感到非常好奇，「290萬分 究竟買咩」、「買幾多錢先有咁多分」、「畀首期都可以YUU？」。

有網民其後引述報道，指少女因家人經營藥房生意，常到超市「入貨」，故輕易儲得數百萬積分，有人便質疑交易積分的行為本身不為公司容許，故即使她血本無歸也難以追究。

+ 4 + 4 + 4

同場加映：yuu主題曲出名煩，不少網民都表示難以忍耐！【點擊下圖放大立即睇▼ ▼ ▼】

其實不少廣告歌都非常洗腦，以下8首堪稱流行經典廣告歌👇👇👇