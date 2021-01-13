2元乘車優惠擴至60歲Q&A ｜幾時申請？限搭車時間？7大須知一文看

【60至64歲乘車優惠／2元乘車優惠／個人八達通／申請】政府公布兩元乘車優惠計劃推展至60至64歲詳情，令乘車優惠計劃網上搜尋熱度急升。不過要使用優惠，首先要有特定個人八達通卡，而於幾時實施？會否設分段收費、限制搭車時間等防止濫用措施？以下7大須知一一解答。

勞工及福利局長羅致光交代2元乘車優惠計劃詳情。（資料圖片／鄭子峰攝）

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滿60歲人士最快明年首季可享2元乘車優惠，而為防止濫用，政府設立多項措施，包括需要申請特定個人八達通卡辨識身份。至於何時申請？是否設立分段收費、限制搭車時間等措施？以下7大須知話你知。

60歲以上2元乘車優惠7大須知▼▼▼

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至於預計開支，政府指會在 《財政預算案》公布後交代。

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