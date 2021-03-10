綠置居2021｜鑽石山啟鑽苑5月推售　5大申請資格必看！6類人無份

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-03-10 13:42

【綠置居2021／綠表置居計劃／鑽石山啟鑽苑／申請資格／選址／日期】房委會策劃小組委員會通過將黃大仙鑽石山綜合發展區公共租住房屋發展計劃第二期，轉為「綠置居」項目，預計2021年5月推售，令「綠置居」網絡搜尋熱度急升。要申請「綠置居」，須先符合5項資格，另有6類人不可申請，本文一一解答。

即睇售價：綠置居2021│鑽石山啟鑽苑圖則一文看清 最細150呎 料118萬元起

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綠置居2021｜鑽石山前大磡村地皮 2112伙公屋轉綠置居 五月推售

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房委會表示，是次「綠置居」項目涉及3幢住宅大樓，提供2112個單位，預計2021年5月推售，2024年第一季入伙；項目單位將以典型公屋標準出售，推售前房委會資助房屋小組委員會會決定並公布平均售價及銷售安排建議。

不過要申請「綠置居」，首先要符合5個資格，即看你是否有份申請。

綠置居5大申請資格，6類人無份▼▼▼

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