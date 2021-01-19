純正「竹筒酒」！日男斬竹竟湧現甜酒　「甜酒沙冰」原來咁形成

冬天一向是砍竹的最好季節，而竹子裏原來蘊藏大量「寶藏」？日本有網民發帖分享自己早前砍伐竹子時，竟意外發現竹筒內彌漫着甜甜的酒香，定神一看竟發現內裏有大量碎冰狀的甜酒。原來是化學作用令竹筒內的糖液發酵，同時因天冷而凝固成碎冰狀，形成天然而美味的「甜酒沙冰」！

日男上山砍開竹筒內已結冰，沙冰狀的液體更發出甜酒般的香味。（Twitter@sawagani550cc）

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日本1名網民在twitter上分享早前斬竹的奇遇，指斬竹時「鋸子下去後（竹筒裏）竟噴出大量的水」，他細心一聞後發現竟「瀰漫着甜甜的酒香」，原來是因為竹竿裏面累積的糖液發酵成酒精，部分更因天冷而呈現沙冰狀。他因好奇而「淺嚐一口後，發覺根本是甜酒」！而且在砍倒竹子時更發現大部分的竹子都比往常更重，可見應該有很多竹子的內部都釀有甜酒，笑說「根本是天然的酒桶」！

推文一出，很多網民都嘖嘖稱奇，表示從不知道原來竹子裏會分泌出像酒一樣味道的物質，有部分網民則表示曾遇過相同景象，表示「好懷念呢，以前家鄉也是這樣的情況」。

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什麼是「竹筒酒」？

「竹筒酒」在近年的中國大行其道，聲稱在將白酒注入到已經成熟的毛竹中，釀造半年至2年不等的時間，就可出產香甜而醇厚的「竹筒酒」。其關鍵點就在於白酒在發酵的過程中，會與竹子本身自然分泌的少量糖液混合，令出產酒液會呈現淡黃色，並帶有輕微的竹香，由於味道香醇，因此備受愛酒人士和美食家的追捧。

然而這種釀酒工藝操作流程費時費力，故產量不高，因此並未在市場上流通，但部分不法商人卻希望大量生產獲利，而市面上很多標示「竹筒酒」的產品，都被發現造假成分極高，甚至飲用後可能對健康有不良影響。

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