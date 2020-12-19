林志玲現身證冇整容　唔識用濾鏡惹誤會　自爆同老公努力「造人」

林志玲去年閃嫁日本男星AKIRA，婚後甫滿一年，18日出席浪琴表活動，以一襲爆乳黑色禮服出席，她消失的這一年被傳出整容，令她笑稱是自己不太會用濾鏡，才會造成大家誤會：「我知道以後不能亂用，因為姊夫都說看起來很好看。」被外界問及「肚皮」動靜，她開心喊話仍在努力，「已經在計畫很久了，不知道小天使是不是還在排隊，希望趕快報名來我這邊」。

林志玲「消失一年」 現身澄清整容傳聞（點擊放大瀏覽）👇👇👇

林志玲因為工作多次返台，也是為了陪伴父母，幾次下來已經成為隔離專家，更深感老公AKIRA的重要，「在這種艱難的時刻，有一個人可以待在你身邊、牽著你的手，我覺得內心很安定」。

提到外界關注的發福傳聞，她則說防疫在家期間，醫生告訴她吃胖一點有助於懷孕，再加上她在家常常自己下廚，飲食也很規律，所以有稍微變胖，但她認為不要太注意胖瘦，重要的是免疫力，年紀到了一定階段，只希望活得更自在，還開玩笑抱怨起在場媒體：「我變胖了你們又要寫了。」說大家都是好朋友，以後請多多筆下留情。

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