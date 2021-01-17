內地16歲網紅整容過百次　受夠由細醜到大無懼一身後遺症

據「中國青年報」報道，還是學生的內地16歲網紅「小z娜娜Nana（周楚娜）」，自曝從13歲就開始整形，至今整形次數已達過百次，花費了至少400萬人民幣。周楚娜表示，以前曾因長相被同學取難聽的外號，或是被區別對待，每當班級掃除時，漂亮的女生總是被分配到比較輕鬆的活，而她卻都做得又髒又累。

她表示13歲時向父母表達了想要整容的渴望，雖然父母並不完全支持，但媽媽仍帶周楚娜去做了她人生的第一個整容手術－埋線雙眼皮，她說，手術後大家對她的態度確實有改變了。

面對網友抨擊，周楚娜不惜自Po幾年來的整容歷程，力證自己由細醜到大：

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因為感受到整形帶來的「好處」，周楚娜只要覺得不有「唔妥」就會再整，至今已做過隆鼻、芭比眼綜合、填充胸部等，即便2020年遇上新冠肺炎她也只是減少次數而非完全停止。

不過報道中指周楚娜也因整容過多身體出現後遺症，包括因打太多麻藥記憶力衰退，抽指後皮膚變鬆，開眼角太多次導致眼角膜脆弱，以及身體上下各種手術痕跡。

【同場加映】盤點多位曾坦承整容的韓國女星 有位變晒樣連過關出境都有難度：

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