膠味濃｜Ambush天價潮物激似膠索帶、衫夾　網民笑：自製唔使2蚊

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-01-20 11:16

【Ambush手帶／手鐲／索帶／膠帶／識條膠】「潮流嘅嘢，你識條膠！」近日炙手可熱的日本品牌Ambush推出了最新潮物飾物，旋即引起網民熱論，其中外形酷似膠索帶，售價竟然逾4000港元！照片旋即在網上瘋傳，惹來網民以常見索帶瘋狂恥笑兼惡搞，有人笑稱：「自製價唔使2蚊，呢次發達啦！」還有激似木製衫夾的「耳飾」，亦索價3000多元，令網民感嘆：「多個牌子名貴幾千蚊。」 Ambush的潮物設計造型經常引起網民討論，過往該品牌曾推出安全扣針組合而成的手鏈，售價約7800港元，亦曾惹來熱議。

Ambush潮物手帶售價不菲，但造型極似膠索帶，被網民瘋狂恥笑。（FARFETCH）

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這條Ambush手帶，外觀上就像平日常見的膠索帶，但Ambush於FARFETCH介紹中指出了該索帶……手帶（手鐲）特色，大家覺得是否值回票價呢？

原來這條Ambush手帶有2大特色！▼▼▼

Ambush手帶獨特造型吸引網民熱論，不少人恥笑造型「膠味濃」，又稱這個潮物產品真的令人「識條膠」，不少人更上載拿着一大堆索帶的圖片，留言「幾皮嘢渣喺手，而家個人好飄」、「呢鋪發啦」。

更多網民有趣留言▼▼▼

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再來3000多元木衫夾……耳飾，你見過沒有？▼▼▼

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不過，其實4000元索帶……手帶（手鐲）、3000元衫夾……耳飾都只是小兒科，即看Ambush還有什麼突出產品，要幾貴有幾貴▼▼▼

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除了Ambush，亦有不少品牌潮物引起熱論，例如Corrina Goutos推出的「打火機」型髮夾，

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