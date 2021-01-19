陸網紅老高分析尼采名作「發噏瘋」？哲學碩士列8點反駁：全部錯

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-01-19 19:30

擁有371萬粉絲、在《網路溫度計網路口碑-YouTuber》中聲量排第4名的人氣YouTuber老高，1月13日發布新影片《雞，如果世界是一直循環的》，內容講述哲學家尼采的生平與其著作《查拉圖斯特拉如是說》，引起網友熱議，已突破百萬點閱次數，YouTube影片底下有許多支持留言「老高真的很厲害」、「這集真的讓我感觸很深」，不過有哲學系碩士出面反駁，認為「老高在整部影片對於尼采哲學的闡述幾乎都是錯誤的，而且幾乎都是非常低級的錯誤」，究竟是為什麼？

1月14日，一名哲學系碩士畢業網友在個人臉書發文指出，老高在最新影片《雞，如果世界是一直循環的》中，對於尼采及其著作的理解有所錯誤，他分別列點反駁老高在影片中的說法，例如老高說尼采是受一位德國歌劇劇匠查理瓦格納推薦，才能到巴塞爾大學任教。不過哲學系網友反駁，「尼采不是受到華格納的推薦，而是受到他在就讀萊比錫大學時的恩師利邱爾（Ritschl,1806-1876）的推薦才能夠到巴塞爾大學任教。」

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該哲學系網友共點出老高對於尼采錯誤理解的多個地方，並在後續再次發文表示，自己會點出老高的錯誤，是因為老高擁有近400萬粉絲，掌握了一定的話語權，「哪怕他的粉絲當中只有1%的人相信他說的是真的，都會產生極其不良的影響」，因此他站出來糾正，避免錯誤資訊的擴大。

點圖放大看哲學碩士列8點反駁老高↓↓↓

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這篇糾正文也引起網友熱議，有網友大讚哲學系網友對於尼采的專業理解，「真有研究，推推」、「謝謝你的解釋」，也有網友認為涉及專業資訊就該謹慎查證，「一旦牽涉到專業領域（哲學、科學等等）只要他有講錯，以普羅大眾的習慣就是吃下去，然後當作真的，觀眾那麼多，有幾個會查證？」、「老高雖然都會出不同領域的影片會花費很多時間，但是擁有那麼多粉絲的他不應該更加謹慎去傳達對的知識嗎？」

出版業界有白取春彥，網紅當中有老高與小茉，他們都以非常心靈雞湯的方式詮釋了尼采，但是他們二人仍然有所不同： 白取春彥頂多是以一種狹隘的方式建構尼采的形象，並且在《超譯尼采》這本書當中塞入了許多原本不是出自尼采的話； 但是老高在這部影片當中不... 由朱建豪發佈於 2021年1月13日 星期三

不過也有網友質疑他是在蹭熱度，「講你自己對尼采的看法就好，不然只會覺得你是拿老高炒熱度」、「這人老高黑吧」。

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