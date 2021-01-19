與主子溝通不是夢？韓公司研製出「翻譯狗帶」　聲稱準確度達90%

撰文： 塔羅筆記 最後更新日期： 2021-01-19 21:30

坊間有許多工具書或動物學家都致力於教你如何跟狗狗溝通、聽懂汪星人在說什麼；但現在實在不必那麼麻煩啦！

韓國的「人工智慧項圈」，讀懂狗狗五種情緒

根據Petpuls Lab網站的報道，韓國新創公司「Petpuls Lab」新推出的「狗狗人工智慧項圈」，只要透過項圈和手機，就能了解你家愛犬在想什麼囉！只要讓狗狗戴上這款「Petpuls人工智慧項圈」，奴才們就能透過智慧型手機，了解狗狗的「快樂、放鬆、焦慮、憤怒、悲傷」五種情緒。另外，還能透過項圈追蹤狗狗的身體活動量以及休息程度喔！

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而 Petpuls Lab 的全球行銷總監 Andrew Gil 認為：「此裝置就像是賦予狗狗說話的能力，讓主人能更了解牠們。」另外，根據《路透社》（Reuters）的文章，該公司從 2017 年就開始就蒐集不同品種狗狗的叫聲，藉此分析、歸納牠們的情緒。而在 3 年後的現在，他們成功蒐集 50 種不同品種的狗狗吠叫聲，以超過一萬個聲音樣本作為數據庫，成功開發出專利演算法，能夠讀懂狗狗的情緒喲！

環保矽膠項圈超級輕，不到25克！

而這款項圈是矽膠設計，環保又無毒。除了經典款的橙色之外，還有藍色、綠色、粉紅色和綠松石色可選擇。可拆卸以及互換的錶帶允許不同的顏色組合，有 41.4 公分（小）和 108公分（大）兩種尺寸。項圈設備具有 3 色的 LED 背光顯示屏、電源按鈕、麥克風、USB充電端口和重置按鈕，一次充滿電可充電 8~10 小時，足足應付日常所需呢。

「Petpuls人工智慧項圈」售價大約為七百多港幣，有一名使用者「Moon Sae-mi」覺得這項產品非常「靈驗」，還說：「我原本以為牠和我玩時一直都很開心：我不在家時牠則會感到難過且焦慮。不過，事實上牠就和人類一樣。和我玩的時候若輸掉比賽，會生氣呢！」經過嚴謹的測試，就連首爾大學（Seoul National University）都替此項產品背書，說明該產品對情感辨識準確度高達 90 %！

其實，曾有前亞馬遜工程師開發出能讀懂貓咪心聲的App「MeowTalk」，而這次輪到汪星人了。看來，種族和諧指日可待啦！

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】