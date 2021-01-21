拍拖周年去旅行　小器男友全程孤寒兼喪罵　台女果斷分手網民讚好

撰文： 向樂高 最後更新日期： 2021-01-21 22:00

情侶一起去旅行是開心的事，而旅程中就如「照妖鏡」一樣映照出另一半的真本性，好的會更好，壞的隨時變分手！台灣1名女生近日在facebook專頁「靠北星座」發文，抱怨與前金牛男友在拍拖1周年出遊，結果她全程被男人不斷責罵，而男方的小器個性更是表露無遺，結果回程後3天，台女即向男方提分手，感嘆：「適不適合交往，出去旅行一次就知道。」網民對其決定則一面倒支持。

台女與男友同遊澎湖，卻意外看清男友真面目，最終分手收場。（facebook「靠北星座」照片）

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樓主當時與男友交往1周年，因此建議一起去旅行慶祝，最後決定去澎湖3天2夜旅遊。而早在出發前計劃行程的時候，樓主就問男友有何意見，當時男方卻說隨她規劃，都沒意見，只要她開心就好。

詎料出發當天，男友就開始一直抱怨，而第1天要搭船去七美的時候，樓主拿出暈船藥給男朋友吃，他卻說不需要、不肯吃，詎料當開船後他開始暈船不適，仍堅持不吃藥。樓主曾問男友是不是藥物過敏，他卻否認，稱只是單純不想吃。樓主好心餵藥被拒後，男友又開始抱怨「怎麼安排坐船的行程」，大發脾氣，不肯去接下來任何要搭船的行程。

而抵達七美後，2人到一家餐廳吃小卷麵線，樓主點了2碗麵，男友就馬上生氣罵她「為甚麼要點到2碗？這樣其他東西都吃不下了」，隨即不讓她點任何小菜，讓她大感氣結。

男友的小器個性亦顯露出來，最令樓主無言的是，他竟然「連小東西也要分着吃」，甚至誇張到「1串花枝丸，2個人吃；1支仙人掌冰，2個人吃」，為此她跟男友說「又不是沒錢，問為甚麼要這麼省」，卻竟被男友反罵「花錢大手大腳」，令樓主相當氣憤。後來她自行再買1串花枝丸吃，被男友看到後卻狂罵她自私。甚至到了旅程的尾聲，樓主連買手信給家人也被男友痛罵「亂買東西」。

台女思前想後了3天，還是接受不到男友的性格，憤而分手。（示意圖／GettyImages）

樓主因這趟旅程氣得七竅生煙，因此在回到台北後考慮了3天，就果斷地跟男友提出分手，並表示「真的沒辦法跟這種男的走一輩子」，更高呼「我他X就想自己一個人吃花枝丸，不要跟我搶好嗎？」。

網民紛紛大鬧樓主的男友太小器，對分手表示「分的好，金牛男真的摳爆」、「因為1支花枝丸，看清1個男朋友，很超值啊」。

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