女粉絲因「五月天演唱會」與男友嘈足11日分手　原因令網民翻白眼

五月天日前在台灣桃園棒球場舉辦多場演唱會，其中一場更是舉辦在跨年夜，吸引不少粉絲搶票。但最近卻有一位五月天的粉絲（以下簡稱「五迷」）在網路上抱怨，自己因為去參加五月天跨年演唱會，男友因此跟她吵架持續一個多禮拜，最後卻鬧得分手下場！

日前有位「五迷」在Dcard發文表示，自己從小就是五月天的粉絲，去年終於透過朋友搶到五月天跨年夜搖滾區的演唱會門票，豈料卻惹得男友不高興，對她的態度越來越差。

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這位「五迷」解釋，男友不開心的其中一個原因是認為跨年夜應該要一起過，另外男友還曾因為她喜歡五月天，而曾對她嗆聲「你不陪我就算了，還要聽五月天？」、「茄子蛋老高樂團屌打五月天吧？」、「我都希望你不要去結果你還不鳥我？」、「那你去跟五月天在一起就好啦」…等等，雖然最後這位網友順利參加演唱會，但演唱會後男友仍不斷與她爭吵持續了11天之久，最後只好和平分手，這讓她不禁讓她委屈發文直呼：「我真的好難過好難過⋯難道五迷有錯嗎⋯」。

發文一出，引發上百位網友留言砲轟這位男友：「連對方的愛好都不能尊重的人，留著幹嘛？」、「你男友就是典型的情緒勒索」、「分手真的只是剛好而已，五迷沒有錯」、「五迷沒有錯！妳們雙方要好好談談」、「連最最最最最基本的尊重都給不了，還談什麼未來呢？」。

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