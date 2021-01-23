麥當勞吃完要不要自己收餐盤？台網民倡「不收盤運動」惹兩派大戰

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-01-23 08:30

台灣許多快餐店會希望客人吃完之後自己收盤子，不過近日有網友在PTT上以「想開始落實去麥當勞不收餐盤了」為題發文，認為麥當勞價格不便宜，吃完卻要自己收拾桌面，想落實不收餐盤運動，引爆兩派網友討論。

該名網友表示，麥當勞現在隨便點一點就150元（台幣，下同）逼近200元，價位跟外面漢堡專賣店差不多，但卻要自己收餐盤，「根本不合理，想開始落實不收餐盤運動」。

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該貼文在PTT引發兩派網友論戰，許多網友不認同此作法，認為「自己吃自己收」，網友表示，「你可以拒吃..但自己吃完的東西丟在那等別人收 很沒禮貌也很噁心」、「原來嫌貴不是拒吃是去吃了之後不收餐盤」、「你麻煩到的也只是員工而已 管理階層表示who cares」。

部分贊同此作法的網友覺得「賣這麼貴連服務生都捨不得請」、「國外吃麥當勞都不用收，只有台灣人當奴還不自知」、「每個行業都很辛苦 如果每個都要體諒那真的做不完」。

有網友分享自己在國外麥當勞的用餐經驗，表示在國外自己收反而奇怪，「其實真的不應該要求消費者自己收，我以前在國外住有時候自己收還會被笑」，一名網友表示，曾經在英國曼徹斯特的時候吃了麥當勞，當時照台灣的習慣就是要幫忙收餐盤，卻被服務人員很兇的斥責，要他們不要這做，「如果大家都持續這麼做，之後的資方就有理由偷走她的工作權了」。

對此，麥當勞曾經表示，若顧客未及回收餐盤就離開，餐廳員工也會處理，以利之後的顧客有舒適的用餐環境。

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