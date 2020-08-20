台人氣「素食界麥當勞」扭登和被指詐騙　漢堡用料竟非全素兼有蟲

2020年8月19日台灣素食漢堡店「扭登和」接連爆出多起勞資糾紛後，有前員工向《食力》投訴並提供諸多資料顯示，店內「全素菜單」上的漢堡，從麵包、烤肉醬到起司（芝士）都不是全素，此舉不只涉及食品詐欺行為，更對相信店家的全素者來說，可能因此被迫吃下五辛素和蛋奶素的食材。

2020年8月19日，號稱想做「蔬食界的麥當勞」、全台共3家店的素食漢堡店「扭登和」接連爆出多起勞資糾紛，不止一位工讀生月薪原本應是近1萬5千元（台幣，下同），最終卻被扣到僅剩不到4千元。隨後，更有扭登和前員工跟《食力》投訴，店內「全素菜單」上的漢堡，從麵包、烤肉醬到起司，竟然都不是全素！此舉除了已涉及食品詐欺行為，對於全素者來說，若是因為宗教戒律因素茹素，無意間吃到蛋奶素或五辛素食材，對全素者來說都是被迫打破戒律、是絕對不可容忍的事。

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全素爭議1：麵包是蛋奶素卻標榜全素

扭登和前員工披露，過往主要回應媒體的「許姓顧問」，其實就是扭登和實際負責人許愷恩、而公司登記是其母親，有一次員工向他詢問店內使用的漢堡麵包有沒有全素和蛋奶素的差別時，許愷恩卻直言：「麵包沒有奶、沒有蛋根本就不好吃。」、「除非用兩款，品項那麼多很雜、很煩。」強調不需要另外花太多心思，更對員工表示不用在意那麽多，沒說的話根本就沒有人知道，「如果爆紅的話可能會被知道，但到時候再說吧，這種東西就是模糊空間啊，不然怎麼賣！」

2020年初，素食漢堡店「扭登和」創辦人許愷恩向員工自陳：「純素漢堡也是用蛋奶素的麵包」，員工對這種欺騙消費者的行為覺得良心不安，因此當下趕緊以手機錄下對話以自保。

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全素爭議2：全素漢堡竟用五辛烤肉醬！

此外，扭登和全素菜單上有一款「黑鑽起司薯來堡」，強調有BBQ烤肉風味，照理說全素漢堡用的所有食材包括醬料都應該要全素，但前員工卻在倉庫發現使用的烤肉醬實際上為「五辛素」。

經過《食力》查詢確認，該款「漢斯烤肉醬（煙燻風味）」的原產地是美國，成分包括：「番茄泥、蔗糖、紅辣椒、大蒜粉、烏斯特辣醬、洋蔥粉、混合辛香料、天然煙燻香料、蒸餾醋、黑糖蜜、食鹽、芥末、黑胡椒」。若是全素醬料就不應該有「大蒜」，從該款烤肉醬成分看來，的確為五辛素、並非全素。而一般來說烏斯特辣醬成分也可能會使用動物性食材，例如鯷魚，因此若真的有使用到動物性食材，就該醬料就算是葷食了。

全素爭議3：號稱使用希臘進口100%Vegan起司片，卻疑似使用美國製奶素起司！

而在全素漢堡裡使用的起司片，前員工也說其實並非全素，即使扭登和的宣傳單上寫的是「100%vegan」，強調絕對不含蛋、奶、五辛，要加起司還得加20元。甚至許愷恩在2020年7月份接受媒體採訪時還曾說，「為了讓漢堡更接近美式口感，特別進口希臘起司片，光是一片單價就比動物性起司高一倍」。

但前員工也揭露，實際上使用在全素漢堡中的起司，是「Kirkland Signature 科克蘭 特級美國乾酪片」，在Costco大賣場2.27KG的120片包裝賣385元，等於一片只要3.2元。賣場網頁上說明是使用非動物性凝乳酵素製作，「奶素可食」。

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生菜沒洗有菜蟲、環境髒亂遭檢舉

據了解，台北市衛生局（簡稱北市衛生局）日前已接獲消費者舉報，反應在扭登和食用漢堡時，吃到漢堡裡面有一整隻完整菜蟲。此外，扭登和前員工也表示，其實無論是台北或高雄店的後場廚房環境都相當髒亂，常見地板上有許多菜渣與垃圾，麵粉與空盒、箱子到處堆疊。且不僅漢堡使用的生菜沒有仔細清洗就直接使用，高雄店用來做飲料和湯品的濾水器濾芯也許久未更換。

不止一個消費者在食用漢堡時發現有菜蟲，在扭登和Google評論裡，也有網友表示，在吃漢堡時發現一隻很大的蟲出現，扭登和餐點的衛生疑慮多次被網友提出質疑。

北市衛生局技正邱雯萍對此表示，衛生局接獲檢舉後，在2020年8月12日即前往店家稽查，當時並沒有發現檢舉者所說的生菜含菜蟲的狀況，所以並沒有針對此項開罰。不過卻發現廚房環境髒亂，並請業者限期改善以下3項缺失：

1、人員體檢報告缺失：該公司無法提供相關餐飲員工體檢報告。

2、冰箱食材無加蓋：放置在冰箱內的食材並沒有加上蓋子。

3、無食品業者登錄：自食品安全衛生管理法修法後，為建立更完善的食品安全網，政府因而設置強制登錄制度，食品業者需登錄完畢才能製造、加工、輸入及販售食品，違者可依法開罰3萬至300萬元。而扭登和總共有3家店，卻都沒有登錄。

為此，邱雯萍也表示，針對上述限期改善事項，北市衛生局也預計將於近期再次前往複檢，確認業者是否有改善。

至於扭登和前員工提出的關於全素漢堡的爭議食材，該員工也表示近日已經提交資料向衛生局檢舉，期待公權力能介入調查、確認進貨和銷售紀錄是否能比對得上，以釐清素食詐欺的嫌疑、維護消費者權益。

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：【素食詐欺疑雲】素食漢堡店「扭登和」爆勞資爭議後，更傳「全素漢堡」並非全素！】