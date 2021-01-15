老翁疑背妻與外傭親吻　港鐵站內隔口罩咀嘴　網民分享經歷仲震撼

感情的事外人難以評論，不過有網民就目睹一宗疑似當眾出軌的事件，指一對老夫婦跟外傭3人行外出，其間妻子先行離開後，老翁竟跟外傭隔着口罩互親了一個吻，令樓主非常震驚。事件引起網上熱議，有網民更分享所見所聞，指「現實中真係好多（越軌事件）」。

不少網民都分享男僱主跟家傭過份親密的例子，更曾聽過有越軌行為。（示意圖，非涉事人）

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該女網民前日（13日）在「親子王國」討論區，以「好驚人事件啊！」為題發帖，指自己由啟田商場行去地鐵站期間，遇到一對年約70至80歲的老夫婦牽着手乘電梯，同行的還有一位外傭姐姐。由於老婦說話很大聲，引起樓主的注意；3人走到超級市場門外，老婦稱要入內購物，丈夫則回答「咁我行先啦！」，便跟外傭姐姐繼續前行。

到達港鐵站後，樓主指該老翁跟外傭說了幾句話，其後兩人隔着口罩嘴對嘴互相親了一下，老翁才入閘乘車，外傭則跟他道別後離開。

事件令樓主及網民都大為震驚，有人怒斥他們的行為賤格，不知羞恥，直指老翁「唔理好醜最緊要就手」，又指做得如此明目張膽，「希望有認識的街坊通知太太」。不過另有網民認為，3人關係未必如樓主所言，「可能入超市嘅先係工人姐姐」、「係咪佢哋個女嚟？」

不過有網民就分享更多男僱主跟家傭過份親密的例子，更曾聽過有越軌行為▼▼▼

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同場加映：有僱主早前在facebook群組抱怨家中菲傭態度惡劣，不但工作一年仍不能獨立工作，並數出3件疫情期間離譜事，批評她來港工作是抱着「working holiday（工作假期）」的心態▼▼▼

▼▼疫情期間，有網民早前分享影片，指有外傭帶小朋友到夾公仔店，任由女童在地上亂爬也毫無反應▼▼

不過，有網民就感恩請到一個好的外傭姐姐，大讚對方的工作表現出色，跟家人相處融洽▼▼▼

外傭入屋半年相處極融洽 港媽分享生活11例獲讚（01熱話製圖）