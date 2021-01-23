印度13歲女童1周內遭綁走3次　被色魔拋棄再遇色魔　共遭9男輪姦

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-01-23 19:00

印度發生駭人聽聞的13歲女童被輪姦案件，案情更冷血得令人咬牙切齒！該名13歲女童在1星期內被綁架2次，合共遭9名男子輪姦，她首次被綁架後受死亡威脅，惟涉事其中1名男子在6天後再綁架她多次施暴，女童遺棄後，又遭2名卡車司機捉走禁錮侵犯，數天後才成功逃出。當地警方目前已拘捕7人，更宣稱會馬上抓到2名在逃犯人。

印度13歲女童1星期內被綁架3次，慘遭共9名男子輪姦。（示意圖／Getty Images）

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事發於印度中央邦烏馬里亞縣（Umaria），13歲女事主表示，在1月4日時，被1名認識的年輕男子從市場內引走，帶她去到僻靜地方後，該男子聯同另外6男將她輪姦，被性侵了2天，直至翌日才獲釋。犯人威脅女童如果把事件說出去，就會有可怕後果，甚至會殺死她，女童因太害怕不敢作聲。

至1月11日，女童再被侵犯她的其中1名男子綁架，警方指她被帶到荒涼之地，被上次案件的3名男子及2個身份不明的卡車司機輪姦。女童的家人在當天已報警稱女兒失蹤。女童其後來設法回家，其母報警指女兒被多人性侵。

據當地傳媒消息，女童第2次遭綁架時，被男子關押在附近森林地區的Dhaba（印度路邊餐廳），聯同另外2名男子一起性侵，3男隨後把女童拋棄。女童回家途中再遇色魔，又遭2名卡車司機捉住，將她禁錮輪姦，直至14日清晨才成功逃離司機魔掌回家。

警方目前已拘捕7名男子，他們干犯了強姦、引誘未成年女孩及保護兒童免受性侵等罪行，又稱已成立了多個小組跟進案件，會趕在周六（23日）晚上將餘下2男拘捕。

警方另指本月9日有另1名48歲女子在自己的小屋被1名男子強姦，更有另外4男提供協助，受害女子育有2名年幼兒子，主犯更朝女子私處插入1支鐵棍，5名疑犯已全數被捕。

印度不時爆出駭人聽聞的性侵案，去年12月當地傳媒報道，1名35歲女子慘遭5男拖到田野輪姦後，到警局報案時再被警察以落案成為由騙入房強姦，事件亦引起當地社會轟動。

早在2012年，印度1名年輕女子在德里巴士上被姦殺，激起民憤，事件引起國際關注，迫得當局頒布嚴厲的強姦法，某些情況下會動用死刑。不過有女權組織指，法案定罪率很低，受害人往往因種姓階級等因素得不到公平審訊。據該國家犯罪紀錄局的去年數據顯示，印度平時每天平均有90宗強姦案，但有不少意見認為，這是因為有大量強姦案未被呈報，才會令數字「偏低」。

（綜合）

2017年，愛爾蘭一名28歲女背包客到訪印度，被發現遭姦殺棄屍在一處偏僻田野上，兇手更用石塊搗爛她的面部，企圖隱瞞其身分。警方期後鎖定23歲的巴賈特（Vikat Bhagat）是疑兇，因麥克勞克林上次到印度旅行時已認識巴賈特，今次印度之旅亦有與他見面。

2019年，印度納加爾（HINDU NAGAR）村落23歲女生屢遭強姦，報警仍被冷待，最後被放火燒死，由於死者來自低等種姓，5名疑犯卻來自地主級的高等種姓，結果有大批村民為犯人辯護，多名婦女更批評死者人格，其中疑犯的姐姐甚至向傳媒稱，是女子自倒汽油到身上點火，務求向弟弟報復。路透社有記者去到案發村落採訪，發現村民大多站在犯人的一方，其中有許多都是婦女，竟然高呼5名男子是無辜，他們是被誣告強姦及謀殺，要求釋放被捕男子。

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今年9月，印度帕塔納姆蒂特塔〈Pathanamthitta〉地區，1名20歲的女患者被確診後由救護車送院，被駕駛救護車的努法爾（Noufal）帶到偏僻地方強姦。