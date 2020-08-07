14歲被強姦　Netflix《被害公審》女主角Daisy Coleman自殺身亡

性侵造成的傷害難以言語，旁人眼中根本看不出受害人的痛。Netflix 2016年紀錄片《被害公審》（Audrie＆Daisy）講述兩名少女被性侵事件，但疑犯的控罪因證據不足撤回，少女還要面對網絡公審。主角之一、現年23歲的Daisy Coleman當年挺身講述受害人面對的欺凌問題，可惜日前她的母親證實，Daisy在家中自殺身亡，並悲傷道：「她從未從那些男孩對她的所作所為中恢復過來，這太不公平了。」

Daisy Coleman在只有14歲時被強姦，檢察官以證據不足為由撤控，她受到長期欺凌。（《被害公審》劇照）

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Daisy的母親Melinda Coleman 證實，日前聯絡不到女兒，於是報警求助，結果發現女兒倒斃家中，相信是自殺身亡，她在facebook寫道：「她是我最好的朋友，也是一個了不起的女兒。」Melinda說她無法在失去女兒的世界生活，又透露女兒其實一直未走出性侵陰霾，「我希望我能承受她的痛苦！她從未從那些男孩對她的所作所為中恢復過來，這太不公平了，我的寶貝女走了」。

Daisy原本在密蘇里州瑪麗維爾（Maryville）的中學就讀，2012年時在一場聚會中被17歲的學長Matthew Barnett強姦，她當時只有14歲。第二天早上，Melinda才在門口見到Daisy，女兒頭髮濕濕的，只穿着短袖上衣和運動褲，當時氣溫低於零度。

她憶述事件稱，Barnett其實是她哥哥的朋友，當晚邀請她和朋友去聚會，那群男生一直在用激將法叫她喝酒，結果就被灌醉，失去意識期間被強姦，Barnett事後被控強姦罪。

Daisy Coleman在Netflix2016年紀錄片《被害公審》登場，講述性侵受害人面對的欺凌問題。（《被害公審》劇照）

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然而辦理案件的警長和檢察官認為證據不足，包括重要證物電話上的影片已經被刪除，而警長解釋蘋果手機的東西一刪除就無法找回，難以證明受害人所言。警長在紀錄片中又指，案件沒有達到強姦罪的程度，不算強制性交，但避答是否酒後性交一概不算強姦的問題。

Daisy稱事發後已很多人說她是騙子，因為怕影響偵查，她被告知要保持沉默。得悉Barnett獲徹控後，Daisy的家人認為涉及政治因素，因為Barnett的家族在密蘇里州西北部很有名望，祖父更是前任州議員，而Barnett本人是當地的高中明星球員，入選聯盟最佳陣容、賽區最佳陣容等，被喻為「金童」。

案件當時引來全國關注，Daisy一直面對欺凌，被部分身邊人及網民罵「騙子」，Barnett最終只被控以危害兒童罪，他強調Daisy是自願性交的。不過，也有許多網民認為案件審訊不公，大罵當地是「不公不義的小鎮」，甚至有黑客組織稱要駭入系統調查案件審理過程。這宗案件引起全國討論有關青少年強姦案及受害人被指責及欺凌的問題，涉事學校亦受到騷擾，Daisy一家最終搬離瑪麗維爾 。

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2016年Daisy鼓起勇氣在Netflix紀錄片《被害公審》中亮相，講述受害人面對的欺凌問題。令人痛心的是，紀錄片中的另一名受害人Audrie Pott，在被性侵的幾天後已自殺身亡。

Daisy還協助創立了非牟利組織「SafeBae（Before Anyone Else）」，預防學校發生性侵案。SafeBae在早前亦發表聲明，對Daisy離世感到震驚，讚揚她有面對惡魔的能力，一再克服難關，但走出陰霾不是一條容易的路，「她比我們所知道的戰鬥更久，更努力」，又表示Daisy一路以來都努力幫助性侵案的受害人，希望受害者感受到「被聆聽、被愛」。

（綜合）