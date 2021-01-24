台人夫擅用80萬買樓基金瞓身買台積電　人妻超無奈　網民竟然咁講

【TSM／TSMC／2330.TW】台積電作為全球領先的半導體公司，近年股價不斷上升成為股民愛股之一。最近有人妻投稿到facebook專頁，指丈夫將他們的存款及家人給的買樓基金「瞓身」買入台積電股票，總數高達300萬台幣（約83萬港元）。不過同時人妻卻被長輩不斷追問何時睇樓，因而覺得十分困擾，求救網民可以如何處理。有網民力撐人夫決定，認為現時是投資台積電的好時機，但亦有人認為最重要的不是漲跌，而是人夫做出這種事，以後仍會重複，甚至建議樓主「可以準備離婚了」。