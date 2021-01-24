台人夫擅用80萬買樓基金瞓身買台積電　人妻超無奈　網民竟然咁講

撰文：卓柏安
最後更新日期：
【TSM／TSMC／2330.TW】台積電作為全球領先的半導體公司，近年股價不斷上升成為股民愛股之一。最近有人妻投稿到facebook專頁，指丈夫將他們的存款及家人給的買樓基金「瞓身」買入台積電股票，總數高達300萬台幣（約83萬港元）。不過同時人妻卻被長輩不斷追問何時睇樓，因而覺得十分困擾，求救網民可以如何處理。有網民力撐人夫決定，認為現時是投資台積電的好時機，但亦有人認為最重要的不是漲跌，而是人夫做出這種事，以後仍會重複，甚至建議樓主「可以準備離婚了」。
台積電股價近年屢創新高，成為股民愛股之一。（路透社）
該名人妻在facebook專頁「靠北婚姻2.0」上投稿發文，分享丈夫拿買樓基金買台積電股票的經過及後果：
+2
+2
+2
帖文顯示文章投稿時間為1月13日下午5時許，假設樓主的丈夫以當日收市價605台幣買入台積電，該股票上周五（22日）收市價為649台幣，帳面已賺約7.27%或21.8萬台幣（約6萬港元）。
人夫擅用買樓基金曬冷式買股票，網民有不同意見👇👇👇
+4
+4
+4
同場加映：揸Cash睇樓價跌睇足10年 網民欲買樓被爸爸制止：呢兩年會跌一半【點擊下圖放大即睇故事經過▼ ▼ ▼】
揸Cash睇樓價跌睇足10年 網民欲買樓被爸爸制止：呢兩年會跌一半
+5
+5
+5