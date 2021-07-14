李嘉誠基金會資助病人換膝關節！須符4條件2類人優先　申請5須知

【膝關節置換手術資助／李嘉誠基金會／申請資格方法】膝關節問題困擾不少長者，但膝關節置換手術費用不菲，輪候時間更可能長達5年以上，為免耽誤治療，李嘉誠基金會與寶血醫院推出「全膝關節置換手術」資助計劃，更決定加碼2000萬元至4000萬元，預計再多260名患者可受惠，即總計逾400名患者可以受惠。而患者只要符合4個條件就可以申請，另有2類人會優先考慮。



局部膝關節假體（資料圖片）

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「全膝關節置換手術」資助計劃資助單或雙膝蓋關節置換，依據申請人經濟能力，可獲75%至100% 「資助項目」費用，至於申請資格及申請方法，以下一一解答。

5項申請資格＋方法，2類人優先▼▼▼

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李嘉誠基金會會撥款4000萬元，為逾400名患者完成手術。

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