新娘整蠱新郎忌廉抹臉　男方N倍奉還嚇呆賓客　網民：要離婚了！

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-01-24 19:00

結婚本來是件喜事，不過有時玩笑開太大卻很易出事。最近抖音瘋傳1段婚禮短片，顯示新娘想開個玩笑，突然把一小撮忌廉抹在新郎的臉上，但新郎卻被惹怒，竟來一招「N倍奉還」，把整個3層高的蛋糕掉向新娘的臉，令全場賓客亦被嚇呆，網民紛紛認為事件顯示這段婚姻「危危乎」，甚至稱「想不到結婚和離婚就在同一天」。

新娘整蠱新郎，用手指弄了一小撮忌廉抹在新郎的臉上。（kelsboyd3@TikTok截圖）

該片段來自抖音用戶「kelsboyd3」，可見一對外籍新人 站在台上正笑得高興，突然新娘整蠱新郎，用手指弄了一小撮忌廉抹在新郎的臉上，似想打情罵俏。沒想到新郎像被惹怒般，一手捧起3層高的忌廉蛋糕，狠狠地掉向新娘的臉。

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有人從另一角度拍攝的片段清晰可見，新郎被忌廉抹臉時呆了1秒，然後就生氣地把整個忌廉蛋糕掉向新娘，全場賓客完全嚇倒。網民紛紗留言批評新郎的還擊太過份，把整個幸福氣氛破壞了，「要離婚了吧」、「他好像真的生氣」、「新郎這樣不對」、「沒眼看下去了」。

不過，「kelsboyd3」事後再上載相片，表示事件其實是兩夫妻之間的打情罵俏，叫網民無需擔憂。但網民繼續為新娘抱不平，認為男方在眾人面前不尊重太太，更直言他太小器」，「他的怒氣證明了他很小器」、「我不覺得你們的幸福是這樣」。

（kelsboyd3@TikTok）

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