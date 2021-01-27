西班牙美食Ajillo竟成最強性暗示？　網民：天才與變態一線之差

撰文： 向樂高 最後更新日期： 2021-01-27 06:00

交友App大行其道的當下，除了有人認真地想尋找另一半，亦有不少「玩家」希望從中尋找「性伴侶」。日本1名女生早前分享1名男網民透過交友App向她發出的超爆笑「性暗示」，當中更巧妙地運用了西班牙料理Ajillo作開場白，當中提及「香腸」、「鮑魚」等食物，令人心領神會，貼文一出引來網民紛紛留下各種超爆笑回覆。

西班牙料理Ajillo早前在日本大行其道，成為了年輕男女間趨之若鶩的料理。（GettyImage）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該名日本女生在twitter享了早前收到的1名男網民對她發出的「性暗示」，內容是「要不要用香腸跟鮑魚一起來做Ajillo（橄欖油蒜味蝦，一種西班牙料理）呢？」。Ajillo早前在日本大行其道，極受年輕人歡迎，因此該則性暗示令不少網民大讚極有品味，更有網民大嘆「原來天才和變態真的只是一線之隔呢」。後來各網民更大開腦洞，創作出一系列極爆笑的創意回應。

日本一名女網民早前收到以西班牙料理為開場白，極具創意的「約炮神句」。（twitter@aiueo00___）

👇👇👇點擊即看網民超爆笑創意回應👇👇👇

👇👇👇點擊即睇😑連登仔😑「超失敗溝女對話」👇👇👇