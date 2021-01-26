疫情下更需懂得愛自己！從練習愛別人開始　拉近彼此的社交距離

撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-01-26 18:30

「練習愛別人，才能更愛自己。」這句話讓我對《你很重要！》起了大大的好奇心，市面上不是都在提倡愛自己才能愛別人嗎？現在怎麼相反了呢？

作者馬修艾莫茲安（Matthew Emerzian）說得沒錯，當我們專注在自己的身上時，總是圍繞著「我」、「我」、「我」，最後還是「我」，我覺得他說的狀態很像一個人在迷宮的死路打轉一樣（此刻浮現在我腦中的畫面）。

馬修在頭頂燈泡亮起的那一刻之前，已經擁有了世俗上所謂「成功」的人生，那又為何他的心靈會面臨巨大的改變呢？

「我們許多人日復一日，待在我們與外界隔離起來的私人泡泡…」如何從練習愛別人學會懂得愛自己？點圖放大看《你很重要！》節錄↓↓↓

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最後，我想送上馬修在前言的這一段話給正在閱讀的你們，還有我自己───「如果你不是想找尋一些現在還沒有的東西，你就不會讀這本書了。我希望你能夠接受自己、了解自己很重要、去愛人以及被愛、保持希望、保有目的、由內而外的喜歡鏡子裡看到的自己，接受自己是非常有力量的，為世界留下一點什麼，也知道你的生命是有意義的，而且這個世界因為你而更美好。」

同場加映：外傭疫情下放假照去玩 終發燒確診新冠肺炎 港媽憂全家被感染（點圖放大↓↓↓）

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：樂*LOVE，原文：樂讀｜你很重要！練習愛別人，才能更愛自己】