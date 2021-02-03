貓貓搬屋前夕失蹤　貓奴搵到崩潰驚見主子變「角落生物」│趣一趣

撰文：向樂高
最後更新日期：
貓貓真的有靈性，可能感到家居有大變動而情緒有異。日本1名貓奴早前決定要搬家，詎料搬家之夕發現貓主子失蹤，焦急地尋遍全屋都不見，心急如焚之際，最後卻是「眾裡尋牠千百度，那喵，卻在櫃上角落處」。原來貓貓因為感應到要搬家而極度驚慌，因此瑟縮在衣櫃一角不願離去，因衣櫃內壁的顏色與貓貓相近，因此產生「天然保護色」，令主子飽受虛驚。
不少網民表示自己家中的喵星人亦曾出現過類似情況，有人形容「一旦貓咪決定全力躲藏，就極難在短時間內找到牠」，更有人表示「曾經試過每天都發現貓糧在減少，但足足一整個星期都找不到牠」。
貓毛的顏色與衣櫃內壁的顏色可謂「渾然天成」，驟眼難以察覺。（twitter@hihihi_sai）
+6
+6
+6
1
同場加映：波斯貓變身超級撒亞「喵」 毛髮豎起展現氣場
波斯貓毛髮幾近全部豎起，造型猶如「超級撒亞人」。（Twitter帳號「kotechan0405」圖片）
同場加映：日本貓奴紙皮砌出貓神社 喵星人升呢做神超得戚
日本有網民分享爸爸手作的紙皮「貓神社」。（Twitter帳號「yu_kayama」圖片）
同場加映：日本神級紙皮高達DIY
日本有網民在Twitter分享自製的紙皮高達照片。（Twitter帳號「Tomowo_PS2」圖片）
同場加映：喵星人硬撐捨不得睡 打呵欠連環圖萌樣惹笑貓奴
日本有貓咪難敵睡意，被拍得打呵欠的連環照片。（Twitter帳號「hanae062」圖片）
+10
+10
+10