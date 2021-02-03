貓貓搬屋前夕失蹤　貓奴搵到崩潰驚見主子變「角落生物」│趣一趣

貓貓真的有靈性，可能感到家居有大變動而情緒有異。日本1名貓奴早前決定要搬家，詎料搬家之夕發現貓主子失蹤，焦急地尋遍全屋都不見，心急如焚之際，最後卻是「眾裡尋牠千百度，那喵，卻在櫃上角落處」。原來貓貓因為感應到要搬家而極度驚慌，因此瑟縮在衣櫃一角不願離去，因衣櫃內壁的顏色與貓貓相近，因此產生「天然保護色」，令主子飽受虛驚。

不少網民表示自己家中的喵星人亦曾出現過類似情況，有人形容「一旦貓咪決定全力躲藏，就極難在短時間內找到牠」，更有人表示「曾經試過每天都發現貓糧在減少，但足足一整個星期都找不到牠」。