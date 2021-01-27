「彩色西蘭花」你見過未？台婦煲湯被丈夫懷疑落毒　原來超有益

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-01-27 13:30

隨著農業技術進步，市面上有許多品種改良的蔬果，為消費者提供更多的選擇空間。近日有台灣網友在超市看到「不同以往」的西蘭花，好奇心驅使下決定買回家嚐鮮，照片在網上曝光，引起眾人廣大迴響。

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貼文一出，網友們留言回應，「我之前煮完會褪色，不過只是花青素流失而已」、「口感就是白西蘭花，紫色煮了會褪色」、「二種都吃過，覺得一般的最好吃」、「灑點鹽巴用電鍋蒸很好吃」、「紫色的好美，下次也要買買看」、「味道一樣，上次煮完小孩堅持不敢吃」、「上次煮紫色花椰菜湯，老公以為我下毒」。

事實上，農委會曾在2013年推出台灣栽培的紫色西蘭花，並命名為「台農1號」，其擁有豐富的花青素跟維生素，能增強免疫力和預防高血壓，料理方式可以水煮、快炒和油炸。

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