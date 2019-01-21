【親子拍攝】80後攝影師讓300山區孩子變身王子公主　一圓童話夢

80後攝影師小野傑西，是土生土長的福建人，他曾經將自己85歲爺爺打造成型格潮男，刷爆了朋友圈。 2015年，他開始去雲南、貴州、西藏，給大山裡的孩子們拍照，3年來已經超過300個。小野鏡頭下的山裡孩子，是非常陽光和開心的，「他們自由玩耍的童年，反而不是每個城裡孩子都能體會得到。」在今年兒童節，他給雲南山區的孩子「訂製」了一份特別的禮物：讓他們穿上王子和公主裝，和小動物們在一起，拍攝了一組夢幻的童話大片。

自述：小野傑西 編輯：莫竣威、石鳴 （一条）

山區孩子的童話世界

我原名叫丁國良，福建廈門人，大家都叫我小野傑西。我從小在山裡長大，因為特別好動，像野孩子一樣，所以被叫成「小野」。至於傑西，是我長大後英文名Jesse的譯音。今年「六一」前夕，我去到雲南南部大山裡的哈尼族村莊，在那裡拍了一組「讓我看見你的夢」的照片。照片主角是7名山區小孩，以及他們的一位老師。這些孩子都是留守兒童，父母外出打工，常年見不到爸媽，有的甚至幾年才能見到爸媽一面。

照片的靈感是來源於電影《愛麗絲夢遊仙境》，我想為這些孩子們營造一個童話世界，讓他們變成童話的主角。既然是童話世界，動物肯定是不可缺少的。場景裡面有鹿、火烈鳥、斑馬、青蛙。桌面上所有東西，喝的、吃的，水果、蛋糕都是真的。所有道具，都是我們從昆明先集運到縣城後，再用一個大卡車，輾轉運到村子裡，一路上開車要開一天。大到兩三米長的桌子，小到各種刀叉，我們都準備了好幾套。拍攝的那天，整個村子都像是過節一樣。全村的人都出來幫我們搬道具、看東西。不同的孩子有不同的性格。我們盡量按照他們的性格給他們分配角色：愛麗絲、紅皇后、白皇后、紅帽子等等。

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這位同學叫小馬。他其實身世很悲慘，父親過世，母親改嫁，他隨他大伯一家生活，還要照顧大伯的孩子。但他非常樂觀，很愛笑，我們讓他當了紅帽子。孩子們表現力都很好，配合度很高。我們幫他們化完妝之後，整個人都不一樣了。他們都覺得被選中是一件很自豪的事情，很多同學圍過來，他們就在其他孩子麵前小炫耀。很自信，也很可愛。

拍攝只花拍了一周，但是整個創作過程持續了兩個月。大部分時間在和這些孩子相處和交流。給他們上體育課、音樂課，和他們做遊戲，剪頭髮。相對城市裡面的小孩，他們肯定沒有那麼open。但相處久了，慢慢他們的心放開了，你會發現，其實他們都還是很「皮」的小孩。在音樂課上，不知道是我教得不好，還是他們唱的不好，他們一直唱跑調，我只能一遍又一遍地帶著他們唱。結果，我也跑調了。照片正式發布的那天，正好是「六一」兒童節。我很高興，可以以這樣的方式，和這些可愛的孩子們一起過一個有意義的「六一」兒童節。

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這個村子叫俄瑪村，所在的綠春縣，是國家級重點貧困縣。也是因為太窮了，孩子的父母們都是常年在外務工。整個村子有400戶人家，八成以上的家庭，只剩下老人和小孩。這些孩子們平時要承擔繁重的家務：放牛、餵豬、洗衣服等都習以為常了，還要帶自己的弟弟妹妹。父母有的時候為了節省交通費，幾年不回家。可以說，與父母相處的時間，是這裡小孩的「奢侈品」。

這位叫小楊。他是同學當中的「孩子王」。非常活潑，拍攝中也表現得非常自信和陽光。但其實在家裡，他會比較拘謹，小楊的爸媽都在外地，只有他跟爺爺一起生活。當我們問到一些關於父母，關於生活的問題時，他就一個人在角落開始流淚。這次除了造景拍「愛麗絲夢遊仙境」之外，我們還拍了孩子們和爺爺奶奶的全家福。照片都是在孩子們的家門口拍的。就是希望他們在家門口，以最好的狀態迎接父母的回來。讓孩子們的父母知道，他們都過得很好，不用太牽掛。

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可能跟其他留守兒童的作品不太一樣，我鏡頭下的孩子們，都是非常陽光和開心的。其實並不是說，生活在山區的孩子就多麼可憐，多麼需要別人憐憫。因為他們也有自己的童話世界，也有屬於自己的美好童年。他們會去放牛、捉昆蟲、去河裡游泳、去摘野果。會各種各樣的技能，反而不是每一個城裡的孩子都能體會得到的。從2015年開始，我就不斷地在拍攝大山裡的孩子。三年下來一共拍了約30個系列。我是希望用自己的鏡頭，讓更多人可以關注山區孩子的生活，了解到大山深處的世界。

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小野傑西的攝影

我是典型的80後男孩，從小學美術，大學畢業到現在，從事攝影快10年的時間了。最早我被大家認識，是2015年的時候，我給85歲的爺爺拍了一組時尚大片，他也一下子變成了網紅，號稱「中國最帥爺爺」。當時美國CNN、英國衛報、每日郵報、路透社、央視等等都來報導了。其實我小時候也曾經當過一年的留守兒童。那時候父母在外做生意，我和爺爺奶奶生活在一起。我們這一代很多人都隔代親。

2015年，我把獨自在老家的爺爺接到廈門來玩。之前，正好在網上看到了一些歐洲老男人的時尚街拍照片，我突發奇想：為什麼不能給自己的爺爺也拍一些這樣的照片呢？拍照片、凹造型，對一個85歲的老人來說，其實挺辛苦的，但爺爺認真配合，也很享受拍攝的過程。而且爺爺的領悟和反應能力都很強，氣場完全不輸那些大牌明星。後來我還特意拍了一些自己和爺爺的對比照。同樣的造型、同樣的動作、同樣的場景，不得不說，還是爺爺更有魅力，果然酒是越陳越香的。

我經常說的一句話就是，攝影跟你的生活是息息相關的，你去過地方、看過的電影、吃過的美食，種種都有存在著聯繫，這些所有經歷過的事，都會在你的作品當中體現出來。攝影可以給我們帶來什麼？在我看來更多的是我對生活的一種理解，它也是我傳遞能量，傳遞愛的一種方式。

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（攝影作品及部分影片素材由小野傑西提供。）

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