日本「最強囤積癖婆婆」塞爆12間房　阿女幫手斷捨離反被斷絕關係

在我們的印象中，日本主婦都很會斷捨離把家裏收納的非常整潔乾淨。但日美醬今天要介紹一位80歲的奶奶，她拒絕丟棄，拒絕收納，超級戀物且有很嚴重的囤積癖。首先我們來看看她的家……



屋企12間房全被雜物塞滿，按圖看看這個80歲婆婆的家及她與女兒的故事▼▼▼

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五年前，由美的姐姐曾想斷捨離一次，扔了許多東西，但是母親知道後非常的生氣，結果和姐姐斷絕了往來。

由美回憶，父母年輕的時候都是老師，一邊支教，一邊從事著貧困的農村改革運動。在父母都是老師的家庭，由美和姐姐小時候卻吃過許多苦，那個時候父母回家非常的晚，都是兩姐妹做好飯等著父母回家。母親基本不在廚房，把晚飯丟給孩子們，這是由美和姐姐心裡刻骨銘心的日常。父母對她們其他方面的要求也很嚴格，從來不會寵，做的不好還會被問為什麼。對於由美來說，母親苛刻、認真且頑固，直到現在還害怕母親，所以只能由著她囤積，最後家裡發展成這樣。

但2年前父親生病，腿腳變得不靈便，一家人卻只能選擇離開這個家，由美覺得很悲傷。所以一年後由美覺得，無論如何都要打掃這個原本很大的家，讓父母在舒適的環境裡生活。由美想，如果母親不喜歡斷捨離之後的樣子，會感覺難過。如果她能接受，那就再好不過了，希望母親不要怪自己「女兒把我重要的東西扔了」，畢竟誰也不會扔了對父母重要的東西，由美只是希望不想讓媽媽在這樣的心情下生活了。

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