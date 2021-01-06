將軍澳大叔飲酒爆喊呻幾個月無工開　港女心酸遞紙巾贈幾百蚊解困

新冠肺炎疫情爆發至今已1年，各行各業也大受打擊，不少人甚至被迫停工。有將軍澳街坊早前到寓所附近買食物時，看到1名正在路邊飲酒的大叔突然大罵政府，表示自己已停工數個月，更情緒激動大哭起來。街坊見狀感不忍，隨即走近送上紙巾及數百元現金，「除咗咁我都唔知可以做啲咩」，慨嘆手停口停的人是疫情下的最大受害者。

有將軍澳街坊日前遇到1名大叔在路邊邊哭邊呻手停口停，隨即送上紙巾及數百元現金。（《麥路人》劇照）

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「一份穩陣嘅工對佢哋嚟講，真係命根嚟。」該名居於將軍澳的女街坊前晚（4日）於fb群組「將軍澳主場」發文，稱在寓所附近買食物後，於回家途中看見1名大叔正於路邊飲酒。

或許受酒精影響，大叔突然「爆粗」大罵政府：「我幾個月冇工開啦！你班食屎狗玩夠未呀！係咪要逼到我去打劫綁架先畀我生存呀？你哋班X家X！」之後更傷心大哭起來，女街坊見狀直言「心好悒」，遂「膽粗粗」走近，「畀咗身上幾百蚊同埋遞包紙巾畀佢，除咗咁我都唔知可以做啲咩，我就走咗」。

女街坊慨嘆，被迫停工、失去收入的人是疫情下首當其衝的受害者。（《麥路人》劇照）

女街坊事後發文有感而發，指疫情下首當其衝的絕對是被迫停工、失去收入的一群，「人人都揾少咗，唉，但都唔夠呢班人慘，唔好話發達，根本手停就口停，兩餐都成問題，一份穩陣嘅工對佢哋嚟講，真係命根嚟」，慨嘆這民不聊生的情況成為了「香港哀歌」。

帖文引來不少網民討論，有人大讚女街坊雪中送炭的舉動，「你好有心喇，小小舉動可能對佢嚟講係好大鼓勵」、「幾百（元）對妳可能不算什麼，但對一啲有需要嘅人真係好有用」。亦有網民認同街坊所言，直指被迫停工卻要面對經濟負擔的人最受影響，「最慘係你無工開，無薪假，要交租供樓，人哋唔會因為你收入減少而收少啲」、「抗疫停市下，低下階層衝擊最大」。

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