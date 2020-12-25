極危險！將軍澳雍明苑工人「10幾樓」外牆裝冷氣　腳踩窗邊勁牙煙

所謂「藝高人膽大」和「玩命」是兩碼子的事！日前有將軍澳網民拍到極危險畫面，只見1名冷氣師傅在10多樓高的單位爬出窗外，在沒有棚架情況下安裝分體冷氣的室外機，身上更似沒有繫安全帶，稍後差池後果不堪設想。照片其後上載到facebook群組「將軍澳主場」，街坊稱業主容許工人這樣做，「隨時未入伙已變凶宅」。拍照網民稱事發地點在雍明苑，工人這樣安裝冷氣至少維時1小時。

冷氣師傅在10多樓的單位爬出窗外安裝冷氣，場面非常危險。（受訪者提供圖片）

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在高樓大廈外牆安裝冷氣而不搭棚，完全是「搵命搏」行為，今日fb群組「將軍澳主場」轉載街坊拍到的「高空整冷氣」照片，只見1名相信是冷氣技工的男子，整個人爬出窗外，僅1隻腳踏着窗框，另1隻腳則踏在牆外窗框邊緣，只看照片已感到「牙煙」，而男子還要上身傾前，舉手搬分體冷氣的室外機。

另1張照片更可怕，拍到單位應處於高層，下方完全無位可站，萬一失衡掉下去，恐怕凶多吉少。網民形容該名男子的行為是「一隻腳踏入咗鬼門關」，質疑為何整冷氣竟然不搭棚。

網民點睇：

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拍攝照片的網民接受《香港01》訪問，指照片拍攝於12月13日，地點是將軍澳居屋雍明苑，「肯定係安裝冷氣」，他指該單位位置大約10多樓高，工程需時至少1個小時，過程中完全無安全措施。

勞工處根據《工廠及工業經營條例》、《職業安全及健康條例》及其附屬規例，對空調設備工程的工作安全作出監管。處方亦有發布《空調設備工程的工作安全及健康指引》，指安裝和維修窗口式或分體空調機工程時，為防止工人墮下，僱主必須採取適當安全措施，工人或需在大廈外牆搭建懸空式棚架（俗稱「狗臂架」式棚架）。

（綜合）

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