車厘子驗出新冠病毒　帶病毒冷凍食品不能吃？專家教6點要注意

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-01-29 12:00

車厘子是市民辦年貨的熱門食品，惟近日內地接連在進口車厘子上驗出新冠肺炎病毒，令人擔憂進食冷鏈食品的安全性。究竟冷鏈食品「帶毒」是否不能吃？進入春冬季病毒活躍期，還可以購買冷鏈食品嗎？選購時又有什麼需要注意？本文為大家一一拆解。

車厘子是市民辦年貨的熱門食品，惟近日內地接連在進口車厘子上驗出新冠肺炎病毒。（資料圖片）

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1.冷鏈食品是什麼？

冷鏈物流（Cold Chain Logistics）亦稱為「低溫物流」，是指處理冷藏、冷凍類食品或生鮮易腐農產品等的特殊供應鏈系統，這類產品在產地採購或捕撈之後，從加工、貯藏運輸、分銷零售直到送達消費者手中，各個環節均需處於相應的低溫環境。除了水果、蔬菜、肉類水產（三文魚）等，還有雪糕、奶製品、花卉產品和一些特殊藥品，都屬於冷鏈食品。

內地傳媒引述專家表示，雖然冷鏈食品的包裝上頻繁被檢出新冠肺炎病毒，但感染者基本都是市場或物流的第一接觸人。（示意圖，資料圖片）

2.冷鏈食品外包裝發現新冠病毒，是否不能吃？

正規渠道購買的冷凍食品可以食用。截至目前，全球確診病例中，沒有一例是因為直接食用冷凍食品而感染的案例，雖然有很多進口貨品在核酸檢測中呈陽性，但核酸陽性並不意味着一定有傳染性。

3.冷鏈食品會傳播新冠病毒？

雖然有案例表明冷凍食品與新冠肺炎病毒相關，但不能肯定食物本身就是傳染源，也沒有證據顯示病毒可以通過被感染的食物傳播。新冠肺炎是呼吸道傳染病，不是食源性疾病，病毒主要經人的呼吸道、飛沫和人與人的密切接觸傳播，經消化道感染的可能性非常小。

內地傳媒引述廣州祈福醫院營養科主任區俊文表示，雖然冷鏈食品的外包裝上頻繁被檢出新冠肺炎病毒，但感染者基本都是市場或物流的第一接觸人，暫時還沒有出現因吃冷凍肉、冷凍海鮮、進口水果而感染新冠病毒的病例，從此來看感染者都是防護措施不足的人士，因此消費者在選購及烹調冷鏈食品時，要特別注意以下6點▼▼▼

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（央廣網）

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