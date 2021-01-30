姑仔不滿哥嫂交往　要求入門前簽婚前協議　準新娘婚禮前霸氣反擊

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-01-30 10:00

即將結婚卻被另一半的家人當成外人，必定感到難受。有準新娘日前在網上發文，指未婚夫有個同母異父的妹妹，由小到大關係親密，但一路對她們的交往感到不滿，不但經常給她臉色，甚至要求簽署婚前協議書，更以「外人」稱呼她，令人十分無奈，樓主終於在結婚前做出一個霸氣反擊，「忍咗個女人好耐，終於忍唔住要爆喇！」

有女網民投稿指，姑仔不滿她與其哥哥交往，更要求入門前簽婚前協議，最於她在婚禮前霸氣反擊。（示意圖，《香港愛情故事》劇照）

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Facebook專頁「我的極品四大長老」刊登一篇準新娘的投稿，指未婚夫的妹妹一路不願接受她們交往的事實，由第一次見面吃飯時，「姑仔」全程板着臉，「好盡力咁同佢有一啲基本嘅對話，佢都可以十問九唔應，咁我都冇乜嘢嘅，咪大家當搭抬食飯囉」。

其後兩人宣布訂婚時，姑仔即「發晒癲」，要求未婚夫跟她簽署婚前協議，讓大家清楚兩人各自有多少資產。不過當樓主如實列出所有資產，姑仔發現原來比自己一家還要多時，「收聲都收唔切，從此一句都冇提過婚前協議呢四隻字。」

直至今年夏天，姑仔生了小孩，樓主打算和未婚夫去探望她，卻遭拒絕稱「生小朋友係一件好個人嘅事，唔想見到啲外人」，開到聲不想見到自己，樓主唯有買些BB用品禮物託人送給她。

樓主表示她們即將結婚，但姑仔事先聲明不會去觀禮，只出席飲宴，她終於忍不住霸氣回覆了一句︰「Sorry喎，我結婚係我好個人嘅事」。（GettyImages）

樓主表示她們即將結婚，但姑仔事先聲明不會去觀禮，只出席飲宴，她終於忍不住霸氣回覆了一句︰「Sorry喎，我結婚係我好個人嘅事，唔係好想見到啲外人嚟我個婚禮！」

帖文引起網民熱議，不少人都大讚樓主「型爆」，但同時擔心她婚後只會更加難受▼▼▼

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