將軍澳女街坊問：30蚊燒肉這分量正常嗎？　網民一致話：唔正常！

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-01-31 16:55

香港通脹長期跑贏薪金升幅等範疇，百物騰貴下，食物開支不斷增加！最近有將軍澳女街坊在街市攤檔以30元購買燒肉，並上傳照片到facebook群組發問：「這個份量正常嗎？」網民看照片後，紛紛認為「畀多咗」，認為現時肉價飛升，笑言「唔正常，俾多咗，樓主係靚女？」、「應該夾回幾舊還返畀人」。

有網民在將軍澳區以30元購買燒肉，他其後拍照向網民發問：「這個份量正常嗎？」，引來討論。（fb「將軍澳主場」圖片）

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樓主昨日（30日）在facebook群組「將軍澳主場」發帖，指昨在將軍澳廣場街市K-Mart某攤檔買30元的燒肉，並懷疑店家所給的份量不足，便拍照向網民發問：「這個份量正常嗎？」。樓主亦指自己並非該店的熟客，但相比過去以同一價格獲得的份量，「姐姐買話今次比較少（燒肉）」。

大部分網民看過照片後直呼「唔正常！」，但認為是份量太多。（示意圖 / 網上圖片）

然而，帖文一出，網民幾乎一致認為燒肉份量不少，反而是店家給多了，笑稱「唔正常，畀多咗，樓主係靚女？」、「30蚊連呢個份量嘅急凍豬肉到未必買到」、「你幾耐無買過燒肉？」，並讚店家豪氣，自己也想光顧，「30蚊而家買舊生嘅肉都買唔到呢度咁多」、「正常30蚊係唔賣㖭呀」。

（facebook「將軍澳主場」）

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