夫妻月入5萬多老婆欲辭職湊B　批老公想買車：男人真係咁鍾意車？

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-02-01 18:00

車可說是男人的浪漫，更會稱愛車為「老婆」，熱愛程度由此可見。有人妻日前就在網上發帖吐苦水，指與丈夫月入共5萬多，結婚2年儲下數十萬積蓄，最近迎來小朋友，本來已商量由女方辭職做全職媽媽，惟丈夫突然反口，提議聘請工人，讓她繼續上班，積蓄則用作買家庭車，讓人妻發怒直指「唔通一架車仲緊要過小朋友？男人真係咁鍾意車？」

有人妻發帖批評丈夫想買新車，擔心生小朋友後開支大增。（電影《拆彈專家2》劇照）

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人妻在香港討論區以「男人真係咁鍾意車？生咗小朋友老公仲想嘥錢買車！」為題發帖，表示與丈夫結婚2年，一直租屋居住，並非大富人家，家庭月入5萬多元，「日子都叫過得去」。直至最近誕下小朋友，夫妻原本商量好妻子先辭職，全力照顧小朋友至上學階段，其間靠數十萬元儲蓄幫補家計。

不過，人妻指丈夫近日卻突然反口，提出聘請工人照顧小朋友，她則照常工作，存款用來買1輛家庭車，方便一家人出入。她稱丈夫一直喜歡汽車，但認為車位、保險、維修等養車開支太大，便極力反對買車，「坐巴士地鐵唔好咩？點解要買車？」。

人妻曾提出買二手車，但丈夫堅持要新車，令夫妻2人經常就此吵架。（《過街英雄》劇照）

人妻又建議買二手車，至少能減少支出，惟丈夫堅持必定要買新車，要價至少20萬元以上。她續指，與丈夫已經因買車一事爭吵多時，「佢成日就話當年唔係因為同我結婚，啲錢一早用咗嚟買車……話我係唔係連少少嘢都要阻佢」，惟人妻傾向做全職媽媽，無奈問：「唔通一架車仲緊要過小朋友？男人真係咁鍾意車？」

不少網民看後認同樓主，並指照顧小朋友已需一大筆錢，再買新車無疑令生活百上加斤，「仲買車？keep個錢傍身好啲」、「如果單身搵5萬冇負擔就可以買，如果家庭月入5萬就係基層，唔好諗買車」，但也有部份人指家庭車方便出門，「小朋友大少少載佢周圍去好方便」。

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（香港討論區）

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