近視族福音│日企成功研發「矯視眼鏡」將發售　無痛矯視可成真！

撰文： 向樂高 最後更新日期： 2021-02-03 02:53

【矯視眼鏡】近視人士在生活上經常遇到各種煩惱，但矯視手術收費昂貴，也有人因害怕安全風險而卻步。而日本企業窪田製藥可能在不久的將來就能打破四眼族宿命！該公司早前表示，科研組已成功開發穿戴式智能矯視工具，用家只需戴上與普通眼鏡無異的器具，從而實現「無痛矯視」的夙願！該公司的目標是今年下半年於亞洲推出相關產品，並預料會受到莫大的歡迎，更有信心產品將成為「劃時代的眼鏡」。

日本企業窪田製藥研發出「矯視眼鏡」。（窪田製藥官網圖片）

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日本企業窪田製藥表示，公司的科研組已成功開發名為「窪田眼鏡」的穿戴式智能矯視工具，用家可以透過戴上一副類似眼鏡的工具，從而循序漸進地改善近視的問題，甚至在一定日子後完全根治近視的問題！

用家只需戴上如眼鏡的工具，即可無痛矯正視力。（窪田製藥官網圖片）

近視通常是因眼球的角膜和視網膜相距太遠，無法正確聚焦光線，產生所謂的「屈光不正」的現象，從而導致遠處物體的在視覺上變得模糊。因此窪田智能眼鏡原理就是將景象透過眼鏡鏡片以有別於平常的方式投射到佩戴者的視網膜上，從而實現糾正「屈光不正」。窪田製藥更表示，每天只需戴該眼鏡60至90分鐘，全程毋需手術便能達到矯正視力的效果。

窪田製藥行預計矯視眼鏡於下半年在亞洲推出，預料會大受歡迎。（窪田製藥官網圖片）

雖然「窪田眼鏡」迄今為止仍處於測試階段的原型，窪田製藥亦未有公開更多實驗細節，包括佩戴者需要戴多少天智能眼鏡，才可完全矯正視力，也未有透露矯視後正常的視力可維持多長時間，或者矯視後是否需要進一步的護理等等，但在公開發表的報告中亦表示「臨床測試的結果極度令人鼓舞」。

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至於出貨日期以及銷售對象，窪田製藥行政總裁窪田良表示，公司經過大量研究後，發現亞洲地區年輕人的近視情況比很多其他地區都更為嚴重，因此首批「窪田眼鏡」的銷售對象將會是主打亞洲市場，目標是今年下半年於亞洲推出該款智能眼鏡，預計產品將會受到莫大的歡迎，更有信心產品將成為「劃時代的眼鏡」。

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