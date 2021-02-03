杭州男遭少女強吻高舉雙手　驚魂未定稱被抱起不能反抗　網民唔信

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-02-03 06:00

真是令人髮指的惡行！內地日前瘋傳1段強吻影片，苦主是個男生，影片中他被1個年輕女孩推向牆強吻，並由牆上吻到卡在電梯閘門中間，男生全程高舉雙手不敢動，幸好女生的友人及時分隔兩人。網民驚訝到底男生要有多帥才有這種「待遇」，但又質疑男生「身體很誠實」，似乎想跟住入電梯。男生接受內媒訪問時澄清女生「拉下口罩就親起來」，反駁網民指自己被抱到騰空，沒有跟她入電梯的意思。

男生被少女強吻，全程雙手舉高不敢動。（微博影片截圖）

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事件發生於1月30日浙江杭州，1名男子在電梯口突然遭1名年輕女生強吻，過程全被閉路電視拍下，看得網民相當驚奇。據閉路電視畫面，一名戴白色帽、穿黑外套及白色裙子的女子，在電梯口突然將1名男生推向牆，然後「擒」過去強吻男生，2人一度離開鏡頭，而女生的女性友人就在電梯內似乎在笑，然後走出來拍打女生並拉走她。

重新入鏡時女生和男生完全扭作一團，男生雙手舉高似是不想引人誤會，女生就緊緊抱住他的腰，2人卡住電梯閘門中間接吻，男生被女生拉入電梯。女生友人一掌將女生推入電梯，又將男生推出去，男生過程中一直把手高舉。

男生遭強吻經過：

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雖然有網民質疑女生行為是性騷擾，但有不少網民質疑，男生被強吻後雖然雙手舉高，但身體動作卻是想跟對方入電梯，而且女生的體型較男生嬌小，應該不夠力扯男生入電梯。

內媒聯絡到被強吻的男生還原過程，他聲稱當時女生走過來不知想怎樣，「拉下口罩就親了起來，說我是她喜歡的類型」，想把他拉走。男生一度問女生是可失戀，對方稱從沒談過戀愛怎樣失戀，還跟同行的女子稱「就要跟我好」。然而，有不少網民質疑男子似是想跟着女生進電梯，他反駁稱是被女生拉進電梯，「抱得很用力那種，我腳都離開地面了，被她抱騰空了」。

網民點睇：

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（綜合）

該名台男在Dcard討論區發帖，憶述向前女友告白、交往及分手後的生活▼▼▼

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