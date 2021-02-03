DSE生獲31分夠入心儀學系　父母逼重讀中五考醫科：讀到好辛苦

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-02-03 10:00

放手給兒女選擇自己要走的路，或者是所有父母必須學懂的事。有中學生在網上發帖，指自己DSE考獲31分，足夠入讀心儀的學系，惟父母一心希望他讀醫科，更逼他由中五開始重讀，令他相當辛苦。帖文引起網上熱議，不少人認為樓主被父母當「扯線木偶」，有醫科生更以過來人身份勸喻，應盡快跟家人商討清楚，「唔想你成為受害者」。

有中學生在網上發帖，指自己DSE考獲31分，足夠入讀心儀的學系，惟父母一心希望他讀醫科，更逼他由中五開始重讀，令他相當辛苦。（資料圖片）

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該學生近日投稿至facebook專頁「名校 Secrets」，指自己文憑試考獲31分，基本上已足夠入讀心儀的學科，惟家人堅持要他讀醫科，因而安排今年在某私校重讀，再由中五讀上去，他表示「讀到好辛苦，可以點算？」

帖文引起網上熱議，有醫科生留言指，身邊不少同學都是被家人逼而勉強讀醫，他們很多都是徘徊合格邊緣，甚至有留級的情況，認為如果是被迫讀書的人，很難有動力讀足6年再加1年實習，因此勸喻樓主跟家人好好詳談，免得成為下一個受害者。

其他網民亦表示31分與醫科的分數還差一截，重讀生亦有可能再打折扣，認為樓主即使再考多次都未必能入到醫科，又鼓勵他應勇敢行上自己想走的路，「唔好畀自己後悔，人生只有一次機會」。

更多網民咁樣講▼▼▼

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