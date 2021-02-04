婆婆摷垃圾桶撿剩飯　熱心男諗計贈飯兼暗藏$500　網民：眼濕濕

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-02-04 13:00

在能力範圍內幫助他人，發送正能量的同時，也能讓自己內心滿足。有網民最近發帖分享助人經歷，表示昨日在葵青看到有婆婆從垃圾桶撿起2盒剩飯，他見狀上前，打算給婆婆數百元買飯，但婆婆一再拒絕，他只好親自買飯後再假裝「掉垃圾」，終成功給婆婆1頓免費飯，他又在飯盒內偷放500元紙鈔，窩心舉動感動不少網民。

事主發現有婆婆翻找垃圾桶中的剩飯後，提出給錢讓對方買飯遭拒，便想出其他方法送飯。示意圖，非當事人。（資料圖片）

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該名網民在facebook群組「on9仔女同盟會 (on9限定) 官方後備群」發帖，指昨晚深夜在葵青光輝圍附近看到1名婆婆從垃圾桶中找到2盒剩飯，他於心不忍並擔心婆婆吃後會肚痛，便打算給錢讓對方自己買飯吃，惟婆婆多番拒絕，事主只好想出妙計，最終讓婆婆「收下」飯盒：

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自己只能幫得一時，事主最後在文中呼籲葵青街坊多加留意，「喺附近住有多餘嘅時間掉下新鮮飯畀個婆婆」，其暖舉引來網民大讚，「好正能量，好有愛」、「你好man」，也有網民響應事主呼籲，留言指「我日日都會買錯飯盒，可以喺邊度掉垃圾？」、「我平時掉食物卷同現金卷，我會找吓婆婆」。

其中有經營食店的網民就認出婆婆，表示過去已看過婆婆在垃圾堆中找剩飯和剩餸，當時已立即阻止她，「入舖頭煮咗個湯麵畀佢食，但好耐都無見佢出現，唔知佢係唔係怕唔好意思」。

（fb「on9仔女同盟會 (on9限定) 官方後備群」）

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