溫泉勁到令電器報廢！日本溫泉旅館每年壞50部電視　宣傳標語爆紅

撰文： 向樂高 最後更新日期： 2021-02-10 23:00

泡溫泉是人生一大樂事，除了感到無比舒暢，據說溫泉的各種成份對身體亦有療效。但日本網民近日的1個「驚人發現」，可能會令你瞬間打消這個美好念頭！事緣有網民發現1間溫泉旅館介紹自家溫泉的效力時，宣揚該處溫泉成分效力之強，竟表示「曾令不少電器報廢」，戰績是1年令50部電視報廢，由於太驚人了，竟成為Twitter上的熱門搜索標籤！

「大出館」最近宣傳該處溫泉效力時，以「曾令不少電器報廢」作招徠而意外爆紅。（「大出館」官方網站）

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是次成為網民焦點的溫泉旅館名為「大出館」，位於日本栃木縣那須鹽原市，近來因為其自家的宣傳標語成為Twitter上熱話。事緣有網民在查看溫泉資料時，竟發現旅館的官方網頁聲稱「本館的溫泉是100％源泉，強烈的溫泉成分會導致大部分的金屬迅速腐蝕。泉質強力到令短短1年間旅館壞了50台電視，冷氣雪櫃各壞20部」。其驚嚇的宣傳語除了直白地闡明溫泉效力之強和溫泉老闆滿滿的怨念外，亦令網民不禁疑惑：「是不是過份誇大了溫泉的效力？」

然而上述的描述原來真有其事！因溫泉最多的2種成分便是硫磺和鐵質，而兩隻都是電子產品的精密零件的頭號大敵，除了會令金屬部分急速老化和生鏽外，更會影響精密零件的定位抑或收發電波等功能。

而由於「大出館」溫泉旅館擁有稀有的墨之湯、五色之湯等，前者的泉水內含有大量的鐵，呈現深黑。後者的泉水隨着天氣和季節而變化成五種不同的顏色。由於一直以來「大出館」都因為其超高的溫泉濃度而享負盛名，因此即使旅館的位置偏遠，但亦一直深受泡溫泉專家喜歡，是當地極具名氣的高級溫泉旅館。但正因為超高的溫泉濃度所影響，該館一直都深受器材損耗的問題所困擾。

由於溫泉泉質實在太有威力，令一眾網民都躍躍欲試，但亦有不少網民都表示害怕帶去的手機、手提電腦等電子產品會直接壞掉。更有網民非常好奇在這樣的資訊科技世代，「到底當地的員工是如何過活的，恐怕電話不出1年就會壞掉了吧？」。

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