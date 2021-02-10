53歲高齡孕婦堅持生第2胎　7年後養不起向女兒求助　真相原來是…

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-02-10 15:15

人口老化、高齡家庭是現代社會常面對的問題。內地網絡早前流傳文章，指1名53歲婦人老來喜獲第2胎，不理女兒勸告，堅持誕下弟弟。可惜7年後丈夫突然患病，年屆6旬的婦人無力同時照顧丈夫及年幼兒子，只好向已出嫁的女兒求救，令女兒陷入兩難，生氣又無奈。文章引起不少內地網民討論，然而翻查資料卻不難發現，內容實為網絡故事，原意是希望引起大眾對高齡產子問題的關注，但卻被當成真人真事，甚至演變出多個版本。

內地早前瘋傳文章，指1名53歲婦人堅持誕下第2胎，7年後卻因丈夫患病無力照顧，被迫向外嫁女兒求助。（《BB來了》劇照）

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該篇瘋傳文章指，婦人於53歲時懷上第2胎，而且喜獲麟兒，已出嫁的女兒回娘家時，發現媽媽身體有異樣，追問下才知媽媽老來得子。女兒擔心媽媽身體難以承受高齡產子的風險，養育也會非常辛苦，更可能惹來閒言閒語，遂力勸她放棄孩子，惟遭媽媽一口拒絕：「管他們幹嘛？你也不用擔心，我跟你爸養得起！」

婦人最終堅持誕下兒子，可幸母子平安。本來相安無事，但7年後婦人的丈夫患病，需要長時間臥床休息，年屆6旬的她既要照顧丈夫，也要承擔養育兒子的家庭開支，根本未能支撐，只好硬着頭皮向女兒求助：「媽老了，幫養養你弟弟吧，他才7歲，你不養，他怎辦？」

婦人迫於無奈，只好請求女兒幫忙撫養弟弟，即遭對方炮轟。（《產後調理院》劇照）

女兒聞言大感氣憤，即時炮轟媽媽：「您倆是給我生了個弟弟還是生了個兒子呢？家裏要是特別有錢，你們想怎麼生就怎麼生，但是家裏有這個條件嗎？您兩位年紀大了需要我養老，我不但要養自己孩子，還得養弟弟長大。家裏婆婆和老公都有意見，你考慮過我嗎？」雖然非常生氣，但女兒看到媽媽的苦況，最終也未能置之不理，無奈幫忙照顧。

文章引起內地網民討論，誤當成真人真事，紛紛指事件令人無奈又心酸。不過翻查資料，該文章實為網絡故事，原意是希望讀者關注內地高齡產子帶來的問題，如孕婦的身心改變、家庭養育問題，以及其他子女的負擔等。故事廣泛流傳後被發展成多個版本，主角的名字改了又改，內容也有些少出入，後來甚至被製作成聲音故事轉截至影片平台。

早前一份刊登在韓國首爾市政府官網上的孕婦指南引起了眾怒，連韓國以外的網友也對此議論紛紛。點圖放大看孕婦指南內容：

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