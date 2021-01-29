婚宴醉酒入錯房摸新娘胸部涉性侵　伴郎向新郎自首咁解釋

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-01-29 06:00

醉酒惹禍不是新奇事，但新加坡1名男子卻因而與多年兄弟反目，更惹上性侵官非。該名40歲男子為好友擔任伴郎，婚宴當日一時高興飲醉酒，竟入錯房間將新娘誤當妻子，同床瞓兼撫摸對方胸部，新娘更指控被告以手指侵犯其私處。面對涉嫌非禮和性侵的控罪，他於審訊作供指，當日已即時向新郎「自首」認錯，強調對「朋友妻」絕無非份之想，辨稱起初以為枕邊人是妻子，「聽到呻吟聲不同才驚覺睡錯人」。

新加坡1名男子擔任伴郎時飲醉，竟入錯房間與新娘同睡，更誤將對方當成妻子撫摸胸部，最終惹上官非。示意圖。（《反黑路人甲》劇照）

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新加坡《聯合早報》報道，案發2016年，被控非禮及性侵的40歲男子於當地一酒店房內，將手伸進37歲女子的睡衣內，以非禮女方胸部，並以手指侵犯對方私處。

案件近日正式於法院審理，案情指被告早於2003年認識案中新郎，兩人本為同事，後來成為要好「酒伴」，不時相約飲酒消遣，而對方女友，即案中的新娘間中也會加入。被告強調，自己一直認識新娘，對朋友的妻子絕無非份之想。

被告指，醉酒後迷糊間在沙發睡着，其後卻驚覺自己與新娘同床。示意圖。（《反黑路人甲》劇照）

被告指，自己於2005年已結婚，由於曾因酒駕發生意外，妻子習慣等他回家才睡。夫婦結婚多年來，他一直有個癖好，就是於睡前撫摸妻子胸部，而妻子亦早已習慣。

他於庭上作供指，案發當日完成婚宴後，眾人意猶未盡，決定到新郎新娘的房間繼續飲酒，新娘也換上浴袍加入，其後入睡房休息。被告稱他當時喝太多，迷糊間在沙發睡着，其後卻驚覺自己與新娘同床，「我以為我到家了，轉過身看到一個身影，以為是我老婆，就跟平常一樣去撫摸她」。

被告強調，對朋友的妻子絕無非份之想，又指事發後即時向新郎道歉。示意圖。（《反黑路人甲》劇照）

被告表示，聽到女方的呻吟聲與妻子不一樣後便驚醒，並即時縮手，下床時更緊張得幾乎跌倒。他立即將睡於沙發上的新郎叫醒，再向對方道歉，「我抱住他說對不起，摸了朋友妻子的胸部我很愧疚。如果我知道睡在旁邊的是我好朋友的老婆，我怎麼會這麼做？如果換成別的女人，我也不會做這樣的事」。

不過新娘則指控被告，當晚除了摸她胸部外，更一度以手指侵犯其私處。案件仍在審理當中，據知被告仍與妻子維持夫婦關係，其妻亦會上庭作供。

新娘整蠱新郎，用手指弄了一小撮忌廉抹在新郎的臉上。（kelsboyd3@TikTok截圖）

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