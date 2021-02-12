賀年食品︳2件年糕等如1碗白飯　營養師建議配呢款飲品降膽固醇

撰文： 熱評 最後更新日期： 2021-02-12 17:00

文：註冊營養師 李瑋珩 傳統糕點本身熱量較高，如落油煎會令整體熱量上升，進食過量脂肪有機會影響心血管健康及體重。建議以蒸或氣炸代替煎去烹調糕點，較為健康。

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糕點勿當正餐

傳統糕點熱量很高，2件年糕已有超過1碗白飯的熱量，2件蘿蔔糕已有大半碗飯的熱量。如在正餐進食會增加整體熱量攝取，影響體重。建議在餐與餐之間進食糕點，一件起兩件止，避免增重。

多選蔬菜高纖食品

傳統賀年食品及菜式多為高脂肪高熱量食物，建議盡量在正餐時多吃蔬菜及菇類等高膳食纖維的食物，可增加飽肚感，減少攝入脂肪，有助體重控制。

綠茶具抗氧化功效，當中的兒茶素有效降低膽固醇及三酸甘油知水平，建議食糕點同時可多喝綠茶，幫助控制膽固醇。（iStock）

選擇健康小食

傳統全盒中的小食例如朱古力、糖蓮子、糖果等，比較高糖分及高熱量。油角、笑口棗、煎堆等煎炸食物屬於高脂肪食物，尤其是反式脂肪，有機會令體內壞膽固醇及三酸甘油脂水平上升。建議選擇一些較健康的小食放在全盒，例如無添加鹽的果仁及瓜子，而每次進食份量不應該多於30克，相等於手掌心份量。

綠茶或有助降膽固醇

賀年糕點一般高脂，過量進食有機會令膽固醇指數上升。綠茶含大量茶多酚 （Polyphenols），具抗氧化功效，其中最有效是兒茶素（Catechin），有抗衰老作用。研究指出兒茶素中的其中一種物質或有效降低膽固醇及三酸甘油知水平，對心臟健康有益。建議食糕點同時可多喝綠茶，幫助控制膽固醇水平。

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作者簡介： 李瑋珩（Chloe）是澳洲註冊營養師及香港衞生署認可營養師，擁有澳洲（Monash University）營養學碩士及香港中文大學食物及營養科學學士學位。

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（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）