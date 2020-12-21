大節後成人平均肥呢個磅數！營養師教4個秘訣　食大餐同時避增磅

文：註冊營養師 李瑋珩 【聖誕節／新年／冬至／減肥】每逢假日體重必定上升？放長假期後難以調整飲食作息？美國有研究指，在聖誕、新年等大節日過後，成人平均會增1至2磅體重。聖誕節快到，為避免假期後增磅，營養師有以下建議：

營養師建議先進食蔬菜增加飽肚感，便可避免過量進食。（資料圖片）

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1.盡量不要錯過早午晚3餐

放假期間，不少人會錯過早餐，或直接等至午餐時間才進食。研究報告指出進食早餐會增加飽肚感，有助減少整日的卡路里攝取。選擇多吃生果、蔬菜、全麥穀類等高纖維食物，會較容易有飽肚感，減少過量進食的機會。

2.少食多餐

想吃得健康，建議以少食多餐為原則。為「留肚」吃大餐而少吃一兩餐，或在派對飯局中一次過吃太多，都會對身體消化系統造成壓力，及容易影響體重。建議1天最少吃早、午、晚3餐，餐與餐之間可進食少量健康小食，如掌心份量的無鹽果仁。

3.避免過量進食

外出飲食飯局或自助餐時切忌過量進食。建議每餐先吃菜，再吃肉及澱粉類食物（飯或麵類），因為蔬菜屬高纖維食物，較容易產生飽肚感，從而避免過量攝取脂肪及澱粉質。

4.多做運動多走動

除飲食以外，平日多做運動，用餐前後多走動，有助促進腸道消化里。尤其在大餐前後，增加運動量可幫助消耗額外的卡路里攝取，避免體重增加，對體重管理有幫助。

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作者簡介： 李瑋珩（Chloe）是澳洲註冊營養師及香港衞生署認可營養師，擁有澳洲（Monash University）營養學碩士及香港中文大學食物及營養科學學士學位。

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