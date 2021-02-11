農曆新年︳盆菜食材熱量排行榜　營養師3個貼士食得健康唔怕肥

撰文： 熱評 最後更新日期： 2021-02-11 17:00

文：註冊營養師 李瑋珩 農曆新年少不免食盆菜，原來不少常見的食材熱量甚高，要食得健康又安心，可從揀選食材方面着手，並配合煮法就得了，現在同大家介紹各款食材的熱量。

以下的盆菜食材屬較高熱量↓↓↓

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以每100克計算，熱量排行第1位是豬皮（488千卡），第2位是腐竹（461千卡），緊隨其後是豬腩肉（368千卡）、燒肉（310千卡）及燒鵝（289千卡）。高熱量食材一般脂肪含量亦較高，每100克（大約2.5安士）的豬腩肉有368千卡，脂肪量約相等於6.8茶匙油；同等份量的燒肉有310千卡，脂肪量約相等於4.6茶匙油。

以下的盆菜食材屬較低熱量↓↓↓

自家製健康盆菜小貼士

1.多擇低脂蛋白質

想食得健康，不妨多選擇脂肪含量低的優質蛋白質來源，例如瘦肉、去皮雞件、海鮮如蝦、鮑魚、海參及花膠等。進食肉類前，先去除肥肉及皮層部份，避免攝取過量熱量及脂肪，影響健康。避免用高熱量食材例如豬皮、枝竹、豬腩肉及燒肉。

2.多選蔬菜類食材

多選蔬菜類食材如白蘿蔔、冬菇、蓮藕、西蘭花及綠葉類蔬菜，既低熱量，又可增加膳食纖維攝取及提供飽腹感，有助腸道健康及體重控制。為免攝取額外熱量，可把蔬菜鋪在較面的位置，避免吸入上層肉類流下來的脂肪。

3.以天然調味料代替高熱量醬汁

坊間盤菜的醬汁加入不少高鈉質、高糖份及高熱量的調味料，例如鹽、糖、老抽、生抽及蠔油等，攝取過量鈉質有機會影響血壓或導致水腫，攝取高糖分及高熱量的調味料有機會增加體重，影響健康。建議使用天然調味料，如薑、蔥、蒜頭、胡椒、花椒、八角及辣椒來代替高熱量醬汁，以減低熱量及鈉質攝取。

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作者簡介： 李瑋珩（Chloe）是澳洲註冊營養師及香港衞生署認可營養師，擁有澳洲（Monash University）營養學碩士及香港中文大學食物及營養科學學士學位。

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（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）