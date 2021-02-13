新加坡寶馬撞店舖起火5人活活燒死　女子衝火海救未婚夫八成燒傷

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-02-13 22:00

新加坡在大年初二（13日）發生悲劇，凌晨1輛寶馬失控撞入店舖後發生大火，車上5人全數來不及逃生，在車上活活被燒死，另有1名女子被大火燒至重傷，警方初步相信涉及超速駕駛。有死者友人透露，該名重傷女子是其中1名死者的未婚妻，出事後她不顧一切衝入火場想救未婚夫，卻致全身八成燒傷，現正在醫院搶救。

寶馬嚴重損毀，店舖的門口被大火燻黑。（網上圖片）

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事件發生於當地丹戎巴葛，初二凌晨5時許，1輛寶馬失控撞入1間店舖後起火燃燒，當地傳媒指車上5人全部來不及逃生，在車內活活燒死，另有1人嚴重燒傷。消防隨後趕到撲火，可惜發現車上的人已經死亡，及後聯同警方調查出事原因。事發後店舖前門被大火燻黑，涉事寶馬嚴重損毀，現場仍留有刺鼻燒焦味。

有當地民眾拍到肇事寶馬高速駛過的影片，嚇得她大叫「What the fxxk」，並錄到寶馬疑似煞車及撞車的巨大聲響。事發現場有人情緒激動，從影片所見，寶馬撞店後引起大火，濃煙不斷冒出。

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警方初步調查指，出事寶馬由29歲男子駕駛，當時車上載了4名男乘客，相信是超速失控，撞上涉事店舖後起火。當時有1名26歲女子上前嘗試開門救人，結果被火勢波及燒成重傷。

當地傳媒更發現另一重悲劇，原來重傷女子並未涉及意外，而是想衝入火場救人。據死者友人透露，重傷女子是想去救被困車內的未婚夫，才會衝入火場企圖打開車門，但因火勢猛烈，她全身80%被燒傷，現正留醫搶救。其中1名死者在車禍地點附近經營韓國餐廳，據報死者家屬們在早上10時許到達現場，但拒絕受訪。

（綜合）