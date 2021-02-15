有樓阿妹同公屋仔拍拖　阿哥陰謀論：睺住我哋層私樓　惹網民激辯

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-02-15 18:03

【有樓一族／公屋／私樓】香港地住屋問題嚴重，有樓階級往往層加擇偶本錢，但戀愛拍拖不一定所有人都是向錢看。有港男日前發文指，父母在港持有2間私樓物業，料自己與妹妹能分得每人1層樓，但最近得知妹妹正與居於天水圍公屋的男生交往，狠批對方沒有車、收入平平，直言「條仔十成十係睺住我哋層私樓」，認為妹妹至少應找個竹門對竹門的對象。帖文引來熱議，不少人直斥樓主「狗眼看人低」，並對公屋出身的人有偏見；亦有網民認為家境相差得遠，對未來相處可能有很大問題，建議應先要簽婚前協議保障自己。

香港住屋問題一直嚴重，情侶之間常為愛巢而苦惱。（《香港愛情故事》劇照）

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該名網民在連登討論區以「我阿妹同咗個公屋仔拍拖點搞好」為題發文，表示與妹妹獲父母預留各1間私樓物業，近日得知妹妹正在拍拖，一問之下發現男方在天水圍的公屋居住，做「普普通通冇發達」的職業，直指對方肯定是貪圖妹妹的錢財，「條仔十成十係睺住我哋層私樓」，但他不知該如何跟妹妹開口，教她要找一個門當戶對的對象。

樓主指妹妹男友居於公屋，認定是看中妹妹的私樓物業，希望妹妹能找個開當戶對的對象。（《男人唔可以窮》劇照）

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樓主續指，找交往對象時應大致了解對方的背景，「如果自己屋企ok但對家窮到燶嘅，就算結得成婚都有排你受」，坦言長大後，才會明白結婚是兩家人的事，「對方家境正常你將來煩少好多嘢，分分鐘仲幫到你」。

帖文一出，即引來正反網民討論，有人認為樓主家境好，皆因父母給他的私樓單位，不應對住公屋的人先入為主，「你唯一叻過條仔就係你老竇叻過佢老竇，不服請辯」、「起碼了解下條仔先再下定論啦，咪先入為主啦」。不過，部份網民就認同樓主，建議樓主妹妹日後若要結婚，應先簽好婚前協議保障自己。

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