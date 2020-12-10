嫌附近多公屋　港男悔搬市區港鐵上蓋物業　網民熱議住新界定九龍

【上車 / 置業 / 市區 / 上蓋物業】交通便利抑或環境舒適，相信是很多人置業的考慮之一。有業主在網上發文，指自己由新界區搬往市區港鐵上蓋的自置物業居住，本來以為交通方便，後來卻不滿附近環境，「個社區太多公屋」，因而後悔當日心急做決定。

有網民指自己由新界區搬往市區港鐵上蓋的自置物業居住，但住久了卻感到後悔。（示意圖，資料圖片）

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該網民在香港討論區以「後悔換樓搬錯地區」為題發文，指數年前由新界區搬往市區居住，本來以為購入港鐵上蓋的新樓盤理應不錯，但現在卻自覺當時忽略了附近環境，認為該區太多公屋，環境一般，「開始悔當日太主觀、太心急做錯決定」。

樓主還表示，現時唯有以「交通方便」來安慰自己，「或者等十年八載後再搬屋啦」，又問一眾網民，「有無試過換樓後後悔或不適應新地區？」

有網民看完帖文都估計樓主住在南昌或啟德，形容該區即使位處市區，還是如「荒村」一樣；有人則分享自己的類似經驗，指今年由公屋搬到自置物業，但有次不幸病倒，發現新屋的社區沒有適合的餐廳，最後寧願乘車回舊區找餐廳，說到底都是習慣的問題。有網民就回應指，鄰近屋邨會有較多休憩設施，食肆及購物選擇多又較便宜，但人流複雜，故提醒大家買樓自住必須考慮清楚。

有網民認為，住大西北的上蓋物業最好，交通方便又舒適。（圖為元朗Grand Yoho，資料圖片）

不過帖文還掀起了住市區或大西北的討論，網民就咁樣睇▼▼▼

位於大圍站的上蓋物業柏傲莊早前開賣，優越的地理位置令它成為樓市熱話，但有網民就指「買大圍站，不如買沙田站」，同樣引起網民熱議▼▼▼

【大圍站不如沙田站】（01熱話製圖）

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不過很多網民都不贊成樓主的看法▼▼▼

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↓柏傲莊示範單位圖輯↓

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大圍站柏傲莊 I 首批180伙 折實均價1.89萬 一房入場629萬起

同場加映：附近多公屋就唔好？有網民就嚴選了心目中被私樓更屈機的公屋▼▼▼