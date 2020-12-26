一家四口逼200呎公屋　阿哥女友入屋白食白住　父母1句細妹心淡

香港房屋問題一直為人詬病，不少家庭都要逼在小單位居住。有網民最近發文求助，指其一家四口居於200多呎的公屋單位，自己與哥哥同房睡碌架床，但哥哥女友早前突然表示要進駐長住，更開始搞小動作想逼走樓主，破壞兩兄妹感情。樓主怒斥哥哥女友自己擁有另一公屋單位，卻用作出租，強行要到男方家中住，最慘父母重男輕女，一句話更讓樓主慘變成「外人」，感嘆自己「不像家中一份子」。

有網民發文抱怨哥哥女友自己有家不歸，卻要在男方家中長住，更設法逼她搬走。（《一屋老友記》劇照）

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該網民在親子王國（Baby Kingdom）討論區發帖，表示自己與父母和哥哥同居200多呎的公屋單位，本來與哥哥女友的關係很好，會私下聊天和外出，而對方也有自己的公屋單位，約100呎，但因位於舊地區，間中會到樓主家過夜。

樓主指，由於父母已將單位轉至哥哥名下，女友已表明不會結婚，以免其公屋單位被收回；惟不知從何時開始，哥哥女友突然將大量私人物品搬至樓主家，表示會長住下來，「客家佔地主，房、廳、廚房、廁所和雪櫃，都充斥住佢女朋友嘅嘢」，不用分擔租金、水電煤支出之外，也不會幫忙做家務，2人關係逐漸變差。

樓主不滿哥哥女友自私，將自己單位用作出租，卻在男方家中「霸地盤」，「本身空間唔大，我有自己一個角落都算，由半間房變成1/3間房」，更批評對方搞小動作逼她搬出單位，不停背後說她壞話，導致兩兄妹感情變差。樓主慨嘆今年因疫情失業，根本無能力搬家，坦言若對方已嫁入門，自己必定會忍讓，「但只係一個『外人』，仲要係自己有屋……點解又唔叫阿哥去佢度住，要一齊逼喺呢度？！」。

樓主指哥哥女友自己有一人公屋單位，卻用作出租，批評對方自私。（示意圖 / 資料圖片）

雖樓主曾向家人反映意見，惟父母重男輕女，只表示「由得阿哥啦，佢鍾意」，問題一直持續，讓她非常心淡，「自此，我被變成『外人』，不像家中一份子」，始終無法理解對方的舉動，「個女人未嫁入我屋企，自己有間屋，點解要過嚟長住，而自己間屋就租畀人」。

不少網民看後對樓主表示同情，但認為除非她向房屋署舉報哥哥女友濫用公屋，否則問題難以解決；或者向對方提出到其公屋單位居住，「妳同佢講換屋啦，你住一人單位」、「交換住囉，如果阿哥佢哋分手，大家回歸舊地方，兩全其美」。

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