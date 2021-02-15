公司派利巿見盡人性　派得少背後被人藐　派得多上司話你扮大哥

撰文： 喬納森 最後更新日期： 2021-02-15 20:30

【派利巿／派利巿／公司文化】新春期間已婚同事在公司派利巿，但求大家開開心心攞個好意頭，但利之所在人性就會浮現。有網民大呻公司的利巿文化「好差」，婚前婚後經歷從收利巿到派利巿的角色轉換，看盡人生百態。樓主分享曾派每封50元的利巿給要好同事，竟換來得罪十男上司的下場，不禁慨嘆：「派得少，背後會畀人藐；派得多，阿頭話我扮大哥」，幸而他終於看開，不再介懷這些無謂的是非。

樓主分享職場派利巿的人生百態，更指自己曾因派利巿得罪上司。（資料圖片）

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樓主日前向facebook專頁「辦公室日報」投稿，分享公司的利巿文化，指自己在未婚時只是收利巿角色，當時已見盡辦公室的人生百態。其中有個部門阿頭，喜歡拉大隊去其他部門講恭喜發財，令已30多歲的樓主感到十分尷尬，擔心「唔去又話你唔合群，跟住去又成個裙腳仔咁」。

樓主亦見過其他同事好無口德，收完利巿即拆，仲要即時唱人：「X！Ada派20蚊咁cheap，第日唔幫佢做嘢！」、「Morgan派10蚊喎，X不如唔好派啦！」、「Jacob派一封嘅喂？唔係結咗婚一定要打孖咩？咪咁孤寒啦！」

樓主更曾見到其他部門有個男同事向另1名已婚同事說：「喂，你未派利巿畀我個女喎！」樓主認為這種搲利巿的行為很難看，「嘩，唔使咁肉酸呀！派唔派係隨心㗎啫！」，還指即使自己有子女，都不會主動叫同事派利巿給孩子。

樓主指利巿派得多與少都會有人非議，因此不用太介懷。（FB@爆怨公社）

至2019年，樓主結婚，開始轉為派利巿的角色，並做足功課參考其他人的經驗，向不相熟的同事派每封20元，同組的同事便派雙封50元，以為可以皆大歡喜。誰不知轉頭便有同事向他轉述上司的反應，「佢話你扮大佬呀！佢1人派封50，你1人派2封50，即係100，佢係阿頭，竟然派得少過你，覺得你落佢面，又話下年如果學你派２封50，包利巿成本大咗好多喎！」

樓主聽罷大感委屈，覺得那位男上司小器到八婆一樣，更大呻「派得少，背後會畀人藐；派得多，阿頭話我扮大哥。」他認為派利巿最緊要開心，派1封被人話孤寒，派2封又話功高蓋主，深感公司的利巿文化「好Ｘ麻煩」。所以他今年決定銀碼不變，只是由2封變1封，並已預算會有人話縮水，但他已不再介懷這些是是非非。

網民有嘢講：

（辦公室日報）

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