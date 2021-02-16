嘆阿仔外表好但性格差　港媽欲介紹女同事相識　網民勸阻：隨緣啦

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-02-16 13:00

農曆新年及情人節剛過去，單身男女終可避開親朋好友的「熱情關心」，不過父母對子女的擔心從不會分日子。有港媽於討論區發文，稱有意介紹公司新來的女同事給25歲兒子認識，認為對方各方面也不錯，不過卻因2個原因卻步，只好問網民意見。

有港媽稱希望介紹女同事予兒子認識及發展，卻被網民勸阻，直言她不應插手年輕人的感情事。（《嚦咕嚦咕新年財》劇照）

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該名港媽早前於親子王國討論區發文，表示兒子今年25歲，稱覺得兒子外表好但「性格麻麻」，雖然做人有計劃而且愛家人，但有時卻「比較偏激、自我中心」；加上因兒子以往讀男校，現時亦在男性為主的行業工作，擔心他難以找到對象。

港媽指，近日公司來了1名年輕女同事，覺得對方性格不錯，有意介紹予兒子認識。不過她卻擔心，一旦兩人性格不合，或日後相處遇到問題，惹來的麻煩和是非將難以處理，「做阿媽又想幫下佢，但諗落又係唔抵幫」，只好發文詢問網民意見。

港媽表示兒子有時「比較偏激、自我中心」，擔心介紹女同事予兒子後或會惹來是非。（《嚦咕嚦咕新年財》劇照）

不少網民看過帖文紛紛勸港媽勿插手兒子的感情事，「唔好將公司嘅人帶到返屋企好啲」、「25歲連識女仔都要阿媽介入？阿媽做多咗啦」、「返工就返工，唔好帶呢啲嘢返工，費事俾人當是非，搞得唔好有排煩」。

亦有人認為港媽應先處理兒子的性格問題，以免傷害其他女生，「好多事情都係性格影響比客觀條件多好多，乜都好性格唔多得，就已經扣左好多分喇」、「你都知道自己兒子性格不好，就別禍害人家女孩子了」。

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