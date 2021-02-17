亂泊車擋人門口！　遭台男施展「神級泊車」完美封印　結局神展開

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-02-17 21:00

常言道高手在民間，原來可以這樣泊車。台灣1名男子在fb分享，新年期間有人在他家門前胡亂泊車，車頭雖然未完住擋住車庫入口，但已超出了3分之1，又沒有在車上留下聯絡電話，唯有施展神級泊車「封印」亂泊車輛，連一點空間都沒有留下讓對方車輛駛出，看得網民紛紛按讚。不過，事件最後和好收場，亂泊的車主最後現身道歉，還佩服大讚台男的泊車技術。

台男車庫門口被1輛臨時停泊的車輛阻擋，但對方未留下聯絡方式，唯有強行泊入去。（fb群組「爆怨公社」圖片）

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台男在fb群組「爆怨公社」分享多張圖片，可以看到有2輛車泊在他家門前，其中一輛更突出了半個車頭，頂住了他的車庫門口，最後台男施展神級泊車技術，直接泊入車庫內，連一點空間都沒有預留給臨泊車駛出，笑言「抱歉了！我的破車稍微大台了一點，也稍微寬了一點，您這樣停車，小弟要開進自己的車庫只能這樣了停」。

台男解釋臨泊車並沒有留下聯絡電話，又沒有在附近的監理站留下聯絡方式，最後110也無法聯繫車主，他也要停車回家，最後唯有這樣泊進去，「那等3天後上班再說囉！」。

網民點睇：

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台男後來澄清，自己不是想用極端方法去反制對方，稱打算早上就將車子駛開，他這樣「封車」的目的在於教育，希望該車主可以換位思考，自己尋求方便時，也應方便住戶，只要是可接受範圍當然沒問題，但希望該車主下次記得留下聯絡方式。

台男後來受訪指，該臨泊車超出了門口3分1，令他要將車泊貼車庫外牆，令大家出入也不方便，自己也是被迫這樣泊，當晚他沒有等到車主找上門，對方只在留下1張字條寫「抱歉」及留下電話。他後來出門看見字條時車主突現身道歉，稱以為他們已經休息，該車主甚至大讚台男泊車厲害，2人最後順利已和解，台男也駛出車子讓路。

（綜合）

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