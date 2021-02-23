香港性感網紅晴兒近千露骨照流出　澄清非自願拍攝　粉絲留言鼓勵

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-23 12:05

香港網美「晴兒」身材火辣，擁有大批粉絲，經常在社群軟體上分享展露身材的火辣照片，近日卻被有近千張露骨照外流，包括全裸躺床上、穿情趣內衣等照片，她本人也澄清該組照片是非自願拍攝。事件爆發後一天，她立即在網上發布美照，許多粉絲也紛紛留言鼓勵。

晴兒擁有童顏巨乳的好身材，去年底社群帳號遭人檢舉而被迫關閉，25萬的追蹤人數因此泡湯。近日網上瘋傳一組露骨豔照，女主角疑似就是晴兒，照片數近千張，包括全裸躺在床上擺出誘人姿勢、在浴室穿情趣內衣、將身體淋濕等，重點部位則被打上馬賽克。

點擊瀏覽晴兒IG照片（非該批流出露骨照）▼▼▼

+ 9 + 9 + 9

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

晴兒日前透過Instagram限時動態回應，坦言她就是該組照片的女主角，但當時是非自願拍攝，拍攝者並未獲得她的同意強行拍照，她後續也沒有收到酬勞，並表示會依據法律途徑解決。她也說，外流照片中有部分是她上傳付費平台的照片，想不到卻被外流。

事件發生後一天，晴兒立即在網上貼出火辣照片，只見她身穿運動服、綁著雙馬尾、頭上戴有小狗耳朵的頭飾，她將運動服拉起，好身材一覽無遺，另外也有她跪坐在地上擺出小狗姿勢的照片，粉絲紛紛留言「真可愛」、「好完美的身材」。

【延伸閱讀】22歲俄羅斯名模騎瀕危大象拍裸照捱轟 澄清愛動物：是大自然之美（點圖預覽內容）▼▼▼

該名模原來是俄羅斯網球名將卡菲尼哥夫的女兒▼▼▼

+ 62 + 62 + 62

延伸閱讀：

看到A片「探討全球暖化議題」好傻眼 他笑哭：神奇謎片

【一劍浣春秋】永井瑪麗亞無碼流出 是AV片商重大警訊？

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】